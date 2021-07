La oleada juvenil ya no es una anécdota

Al día siguiente de que la presidenta del Govern, Francina Armengol, anunciara su particular cambio de paradigma, es decir, que gracias al escudo de la vacunación había llegado el momento de pensar en otras cosas que no fueran la incidencia acumulada y el número de casos diarios, Alemania declaró a Balears zona de riesgo, desaconsejando viajar a las islas a sus compatriotas; la incidencia acumulada entró en zona de máximo riesgo; los casos activos se triplicaron por primera vez en su evolución semanal desde que el pasado 24 de junio comenzó la explosión de contagios, y muchas comunidades autónomas empezaron a tomar medidas de contención para proteger a los ciudadanos, parar la cadena de contagios, salvar la temporada turística y la recuperación económica que ésta debe impulsar. Balears no fue una de ellas.