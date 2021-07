Cuando la temporada turística ha conseguido alcanzar cierta estabilidad, en unas condiciones y con unos primeros datos que permiten hablar de reactivación económica, la evolución de la pandemia de la covid-19, con repunte de contagios, vuelve a sembrar la inquietud y la preocupación sobre el desenlace de las reservas previstas para el mes de julio y las condiciones de arranque de agosto.

Nuevos nubarrones se ciernen sobre la temporada turística, no solo porque el número de infectados aumenta en Balears, sino también porque los contagios se recolocan al alza en los mercados de origen. En estas condiciones, Francia, el cuarto emisor de turismo hacia las islas, recomienda a sus ciudadanos que se abstengan de visitar el archipiélago balear y Alemania lo declara zona de riesgo a partir de hoy domingo. Solo queda despejada la contrapartida de Reino Unido que a partir del 19 de julio levanta las restricciones que ha mantenido hasta ahora, pero esto significa también que entramos en un nuevo escenario en cuanto a la competencia de ofertas destinadas al turista británico.

El panorama actual obliga por igual a permanecer atentos a la situación interna del propio Reino Unido y de Alemania, porque la evolución de la pandemia en sus respectivas demarcaciones, hoy por hoy, no permite descartar nuevas restricciones. En Balears estas limitaciones, pese al aumento de contagios entre los jóvenes, no experimentan modificaciones sustanciales. Se dictan medidas para frenar los botellones, la ocupación interior de los bares se mantiene en la mitad, las discotecas están cerradas y las playas también durante la noche.

Se aprecia sin embargo un nuevo talante y un cambio de actitud política, con cambio de discurso de las autoridades. «Hay que convivir con el virus», ha dicho la presidenta Armengol, dando a entender que las actuales cifras pandémicas no deben frenar la actividad económica.

Ahora parece que priman más las bazas políticas que las epidemiológicas y que la incidencia acumulada de contagios importa menos. Es una actitud alentada por el avance de la vacunación y por el hecho de que, por fortuna, las muertes por covid han desaparecido de los hospitales y que el nivel de ingresos no causa una presión descontrolada en las UCI. Una apuesta ciega por que la multiplicación de contagios no se traducirá al final en un aumento de la presión hospitalaria. No olvidemos que Balears sigue a la cola de la vacunación y la covid está ahora instalada de forma preferente sobre la población joven.

Todos los parámetros importan y no queda más remedio que permanecer atentos, con una buena visión de conjunto, para poder reaccionar a tiempo si se da la necesidad de adoptar nuevas medidas.

Algunas voces apuntan que esta quinta ola incipiente obedece, otra vez, a una precipitación en los niveles de desescalada. Es posible que la presión de los poderes económicos haya tenido algo que ver en todo ello como que también tenga conexión con el cambio de discurso político. Lo cierto es que la evolución negativa de la pandemia en los últimos días hace que algunas regiones españolas contemplen la posibilidad de blindarse de nuevo. Valencia y Canarias han evacuado consultas a los tribunales para recuperar el toque de queda en zonas de alta incidencia. La realidad turística de ambas no difiere en exceso de la de Balears. Es la situación con la que se debe lidiar.