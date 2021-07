Variante delta y los tabús

¿Cómo tendríamos que definir el contagio que se produce entre los jóvenes españoles de botellón y en viajes de fin de curso? Su conducta suicida indirecta es espectacular. Para no llamarle la cepa de los gilipollas, Nieves Muñoz nos da alternativas: mamacallos, tontivanos, papamoscas, barbitontos, bocachanclas, cagalindes, huelegateras, cuerpoescombro o quitahipos. Todo, menos gilipollas.

Luego está el tema de que los adolescentes lo han pasado muy mal y que en realidad lo que hacen (una minoría) no es culpa suya sino de sus padres o de la escuela. Vaya chollo. Esparciendo el virus sin piedad y encima con la comprensión de pedagogos, psicólogos y demás entomólogos.

Por cierto, ¿por qué a la variante india le llamamos delta? Hasta hace poco las variantes eran la británica, la brasileña, la india o la sudafricana. Ahora son beta, gamma, delta... Cosas de la OMS, que dice no querer estigmatizar a los países de los que proceden las diferentes cepas. Una señora me pregunta si en el Delta de l’Ebre hay más casos. No es broma.

Las palabras tabú son palabras que evitamos utilizar porque socialmente están mal vistas, hacen referencia a realidades consideradas desagradables, vulgares, soeces o políticamente incorrectas.

Los eufemismos son los términos que se usan para reemplazar algo que queremos expresar pero que puede resultar un tanto duro o malsonante a los oídos de las demás personas. Vamos, que decimos «reducción de personal» en lugar de decir «despido», y decimos «delta» en lugar de «cepa india». India es, por cierto, el fabricante de más del 60% de las vacunas vendidas a nivel global. Pero la OMS quiere ser paternalista. Vamos, que, si no podemos cambiar las cosas, cambiamos las palabras.

-¿Usted de dónde es?

-De Gamma, pero nací en Delta.

Los únicos que se dejan de metáfora, de eufemismos y de hostias son el personal sanitario. Vacunan, cuidan, curan y conocen de cerca a la muerte. Hoy no estoy optimista y creo que desenmascararnos, normalizar y pensar que esto ya pasó es precipitado. Ahí están las tétricas cifras.