Un reto crucial

Este hombre que mira el objetivo, cargado de mantas y que acompaña a su hijita que ni parpadea no se acaba de creer lo que está viviendo y se llamaba Mariano Gracia. Ella Alicia, Alicia escapando del país de los fascistas, niña mutilada en el bombardeo de Monzó, Huesca, y que sirvió de modelo del monumento al exilio que está puesto en La Vajol, en la montaña, en medio de esa fabulosa mata de corcho, una escultura bien viva, de hierro, y no solamente por los dignísimos peregrinajes que recibe, servidor ha comprobado que atrae los rayos en los días de tormenta. (Visitas esporádicas al pueblo del bisabuelo). Detrás, siguen sus hermanos, el pequeño Amadeo, de 5 años, también herido, y el hermano mayor, Antonio, que también escruta la cámara, parando el tiempo. El hombre que lleva al más pequeño de la mano es Thomas Coll, que fue amputado en la Primera Guerra Mundial y que cuando supo que la frontera la pasaban niños mutilados no dudó en salir al encuentro y ayudarlos.