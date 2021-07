Vox sabe dónde vives

La libertad de expresión no se defiende, se ejerce. O solo se defiende ejerciéndola. En 2014, la editorial RBA propietaria de El Jueves ordenó destruir la tirada íntegra de la revista, por una portada sobre la abdicación de Juan Carlos I. Hostil por extracción geográfica a las reacciones histéricas, me limité a no adquirir un solo producto más de dicha marca, promesa cumplida. Sin embargo, la competición entre inquisidores es tan estrecha, que los censores de hoy serán los censurados de mañana. Y tratándose de un partido de ultraderecha moderada como Vox, estaba claro que subiría la apuesta. El señalamiento de la imagen y ubicación del editor del semanario satírico puede que no sea una amenaza, sino solo una diana.