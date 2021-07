Hoja de calendario | Yo soy ‘El Jueves’

Podrá o no gustar la prensa satírica, pero el humor agraz, iconoclasta, salvaje incluso, forma parte de la tradición más profunda de las grandes democracias, y emana de la vieja sátira y del antiguo epigrama, que eran herramientas de crítica social que contribuyeron al equilibrio de los poderes del Antiguo Régimen. No pensaban igual los islamistas que el 7 de enero de 2015 atacaron con metralletas en París la redacción de Charlie Hebdo, matando a 12 periodistas e hiriendo a otros once. Poco después, millones de personas se manifestaron en Francia bajo el lema Je suis Charlie, «Yo soy Charlie», en son de airada condena contra quienes pretendieron no solo homenajear ciegamente a su cruel dios sanguinario sino también atacar los cimientos de la civilización occidental. El pecado de los asesinados y heridos había sido caricaturizar a Mahoma.