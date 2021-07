Més enllà de tot això, hi ha, però, un tema realment preocupant a la Serra de Tramuntana i en altres indrets del planeta i que probablement no arribem a ser-ne conscients del tot, és la contaminació lumínica, que no és altra cosa que l’emissió de fluxos lluminosos de fonts artificials nocturnes en algunes zones per a la realització d’activitats concretes, com les esportives, i que malauradament condicionen el medi ambient i que perjudica, i de quina manera, als animals nocturns que resten desorientats, com les òlibes, els insectes i que posa en perill la vida a la Terra. Segons un article de caràcter científic publicat ara fa poc en el diari The Guardian la llum artificial durant la nit afecta la vida dels insectes com en el cas concret de les arnes quan són atretes per la llum de les bombetes (allà troben la seva mort) o la que altera l’aparellament de les cuques de llum, la que fa confondre a les marietes i la que posa en perill presa-depredador. Això provoca, a més de contaminació química, el declivi dels insectes. Els astrònoms foren dels primers a queixar-se d’aquest problema, ja que els impedia observar el cel estrellat; després vingueren els biòlegs i així altres. En la legislació catalana hi ha espais del medi nocturn protegits i que disposen d’unes bones condicions de la qualitat del cel (sigles ECNQ); és a dir, tots aquells llocs que tenen la visibilitat de la Via Làctia es poden qualificar d’excel·lents, molt bons i bons. A mesura que la visibilitat de les estrelles minva, això significa que hi ha més contaminació lumínica i que afecta notablement la qualitat del firmament. És com un termòmetre, si les estrelles no es veuen, això significa boira de llum artificial. Quan presentes les queixes als ajuntaments respectius sobre el mal que s’està fent al medi ambient no saben que respondre i, pitjor, no donen cap solució. El que no es pot acceptar és que en un poliesportiu hi hagi totes les llums enceses al mateix temps: les llums del camp de futbol, les llums de diversos camps de pàdel, les del tenis, etc. L’impacte ambiental és terrible, més encara si la llum és blanca o blavosa, que damnifica animals i persones. Cal racionalitzar la il·luminació, fent que no totes les instal·lacions estiguin il·luminades al mateix temps. No hauríem de tolerar-ho. Potser seria bo promocionar l’ús d’una bona claror, com s’ha fet en alguns indrets, substituint els focus antics per díodes electroluminescents de tecnologia led, d’aquesta manera es podria aconseguir un millor enllumenat i un considerable estalvi en despesa de llum, sobretot ara que està pels núvols.

Un últim apunt, la fumigació (amb avionetes o helicòpters) que es va portar a terme ara fa dos anys contra la proliferació de l’eruga peluda a la Serra de Tramuntana, especialment en les zones de Valldemossa i Esporles. La Comissió del Medi Ambient de Balears (sigles CMAIB) va dir que no provocava danys a la població. Les condicions per a portar a terme aquesta actuació foren que no s’havien de ruixar els nuclis urbans (només faltaria), els assentaments apícoles i els cultius ecològics. A més, es demanava el manteniment d’una franja de seguretat mínima de cinquanta metres al voltant de l’àrea on s’havia de fumigar, així com de la protecció dels pous d’aigua per a consum humà. No sé si des de l’aire, un és molt sabedor on aspergeix. El vent, i puc donar fe d’això, s’emportava l’insecticida d’aquí cap allà i els seus efectes arribaven als nostres nassos i provocava una allau d’esternuts i, per a persones que són al·lèrgiques, això fou fatal. I no tinc cap mena de dubte que va perjudicar els cultius de la zona i, segurament, també animals. Hi ha altres maneres de fer les coses i que no són tan agressives com aquesta. Crec, que les administracions i quan dic administracions també faig referència als ajuntaments s’haurien de mirar més en l’impacte que causen tals accions en el medi ambient.