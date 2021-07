Lecturas y desesperación

No sé si mi afición a la lectura proviene de las convalecencias de mi niñez cuando una tata muy mayor y muy sorda solía leerme cuentos. Yo era una niña sana pero padecía de la garganta y mi madre y no digamos la madre de mi padre, en cuya casa disfruté confinada unas paperas estupendas para no contagiar a mis hermanos, me mandaban a la mínima a la cama porque estaba destemplada, palabra que aún me suena a frente caliente y ojos picantes.