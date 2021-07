Macrobrote con aval judicial

Entre todas las debilidades individuales y sociales que todavía hoy, pese al escudo protector de la vacunación y después de dieciséis meses de pandemia, aceleran la velocidad de propagación del coronavirus, hemos conocido esta semana una nueva: los rebrotes con aval judicial. La resolución del tribunal de Palma, que decretó la liberación inmediata de 118 estudiantes que todavía no habían dado positivo en su cruel confinamiento en un hotel de cuatro estrellas, puede ser impecable jurídicamente, pero ha tenido consecuencias fatales e inmediatas. Todas las comunidades sin excepción que han recibido a sus hijos pródigos tras la borrachera mallorquina han sufrido réplicas en forma de nuevos contagios, mientras el tribunal pide respeto por su decisión y se pregunta, todavía a estas alturas, qué es ese concepto difuso del contacto estrecho en población menor de 18 años no vacunada y con la variante Delta detrás de los nuevos casos. Un poco de perspectiva de Salud Pública no creo que hubiera perjudicado la argumentación jurídica ni retorcido la interpretación de la ley. Y de paso se habría evitado construir una autopista para que el virus siga transmitiéndose sin control.

El contagiado asintomático es el arma de destrucción masiva del virus, su efecto multiplicador. Sin su ayuda ya hubiera desaparecido. El concepto de contacto estrecho ayuda a detectarlo, aislarlo y someterlo a pruebas diagnósticas, pero eso no siempre es fácil en los primeros momentos de la transmisión, de ahí que se establezcan cuarentenas de seguridad. Pero si estos protocolos sanitarios probados mil veces no se respetan, estamos vendidos, vendrán más restricciones obligatorias para todos. Y entonces volveremos a preguntarnos, otra vez demasiado tarde, en qué fallamos esta vez.