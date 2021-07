Caldear el ambiente

Pero… ¿Cómo podríamos explicar lo que está ocurriendo, o se está cocinando, a alguien de otra lejana cultura que no hubiera visto nunca cómo las gastamos por aquí? En esta parte de Europa lo importante son los matices y en la parte catalana diríamos que la Carn d’olla o el Bullit, este plato tan arcaico y tan nuestro que desde la infancia vamos asimilando. Un tiempo, incluso, era sustento semanal, solamente interrumpido por el arroz de los domingos. Pero después de la guerra incivil vendrían muchos cambios. En la cocina de mis abuelos, de la calle Oms, se estilaba en ese plato una pilota de inconfundible forma tubular. Sí, en la región de habla catalana era la gallina con su hígado y su pedrer, ternera y cerdo y algo de botifarra (o butifarrón), patatas, col, zanahorias y alguna leguminosa moderadamente creando todo un universo muy peculiar de aromas que casi llegaban a la Rambla cualquier mañana del año.

Por otro lado, en tierras de cultura castellana no se ha considerado nunca un solo plato sino una comida completa. Sucesivos platos combinando los ingredientes en una olla llena de agua hirviendo largo tiempo hasta concebir esa anhelada trinidad de los tres vuelcos, es decir, lo que ha estado al fuego todo junto unas horas se va a convertir en tres partes distintas. El caldo, consomé o añadiendo la correspondiente pasta, y las verduras y legumbres, en un auténtico mar de garbanzos, nada más castellano (el topónimo Carabanchel es muy clara referencia). Y en su tercer paso las carnes (otra vez volátil, vaca y cerdo). Pero aunque cuesta creerlo hay muchos pueblos en el mundo que no conciben este concepto del ‘estar cociendo’ pues se basan en lo esencial y es en nuestro ámbito que contamos o damos siempre por hecho que se va cocinando algo porque su contrario viene a ser ‘lo que está crudo’. La otra opción son esas culturas que el alimento lo ofrecen directamente al fuego. De su estado original a las llamas. Aquí no, aquí vamos cociendo o bullint y aunque no tengamos la exclusiva, recuerden el Pot-au-feu con la novedad de la abundancia del buey o del vacuno en general que parece ser ha disfrutado de más prados verdes. Según Pla «trenta dies més de pluja a l’any i el país seria molt més agradable» cambian todo el panorama que todavía irá variando más, según los entendidos en el tema, cuanto más al norte avancemos y se añadan incluso mostazas y cerveza. Ese mismo autor consideraba que el máximo de civilización estaba en Italia con su «bollito» y su gallina entera hervida a conciencia. Diversos entendidos han ido analizando, desde Néstor Luján a Álvaro Cunqueiro, la evolución de este plato que nos ha expuesto a todos a esta continua acción de la sospecha del ‘ir cociendo’, acción que preñada de modernidad y de cambios ante la inminente aparición de las pastas de fantasía provocaría en su momento que Unamuno le espetase en la cara al coreado ampurdanés «los catalanes sois tan amantes de la cultura que llegáis a comeros las letras del alfabeto».

Tras casi cien años de ingenuidad y tedio político y cuando la ciencia médica ya da por hecho definitivamente lo escasamente apreciable de esta manera de cocinar, perdiendo toda la sustancia de cualquier alimento ofrecido a los elementos combinados: agua y fuego, nuestros políticos de la nacionalidad que sea siguen discutiendo impúdicamente quien debe añadir más garbanzos o que tipo de animal debe predominar. Cuando el presidente Sánchez se ha puesto el delantal y ha hecho ademán de controlar ese puchero, el señor Rufian ha descubierto, en voz alta, que está seguro que en este nuevo cocido va a terminar añadiendo las zanahorias de la autodeterminación con cuerda y palo incluidos. Mientras el líder popular garbanzero seguirá intentando mostrar cual es la esencia de lo que debería cocerse ignorando que de la Lombardía al Perú todo va acompañado y ahogado en agua. De El Quijote a El que hem menjat, y en nuestras lenguas oficiales, la palabra que denomina el plato y el verbo se refiere a una acción muy concreta: cocer. Llevar al fuego algo y sumergirlo mientras las llamas con el paso de las horas van haciendo su trabajo y deshaciendo su esencia que desvistiendo de sustancia cada elemento puede llegar a un estado de gracia que es el mismo que se buscaba en los años veinte del pasado siglo cuando los diputados y senadores, las tardes de invierno, dejaban el hemiciclo y salían a tomar su taza de caldo, considerado el mejor de la península, todo bien concentrado y cubierto de lunas de grasa en la superficie. A la vuelta lo veían todo muy claro enfundados en sus trajes y sombreros de copa. Según Giovanni Ansaldo esas criaturas principescas marchaban por los campos a primera luz del día y hoy son ya nacidos de incubadora y no crecen con el lento ritmo natural, suben en etapas forzadas o iluminados artificialmente. Ni saben si hay sol. Y hoy quizás por eso es mucho mejor al salir del hemiciclo tomar un buen pelotazo, aunque luego y por la ansiedad de algunos, sí, y a causa de que algo se cuece y que las presuntas izquierdas se comen a los niños, las derechas vayan a poder seguir ejerciendo la impunidad total y poner a caldo al prójimo.