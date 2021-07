La suerte de besar | Dignidad

Cada año, al comenzar las rebajas, se publicaba la misma foto con diferentes protagonistas: personas apretujadas en la entrada de los centros comerciales esperando a que abrieran sus puertas para poder dar rienda suelta al consumismo. Un año me espanté al ver la imagen de la mejilla estampada contra el cristal de una vecina. Pasé el día preocupada por si le habían dislocado un hombro, pero en el informativo de la noche la escuché declarar, bolsas en mano, que la jornada había sido un éxito. Detrás de ella solo había desolación. Camisas y perchas por el suelo, estanterías vacías y trabajadores limpiando y recogiendo. Parecía que había pasado una jauría de bárbaros. No he vuelto a mirar a la vecina con los mismos ojos. En el fondo, la veo partícipe de esa barbarie.