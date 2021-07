Desde el siglo XX | Francina Armengol vive un autoritario momento populista

La decisión de la jueza de lo Contencioso arrumbando reclusión forzosa de estudiantes en el hotel Bellver del Paseo Marítimo ha sido mal encajada por el Gobierno de la presidenta Armengol. Se acata, pero no se comparte. Respuesta al uso cuando resoluciones judiciales contradicen medidas acordadas por cualquier ejecutivo desde que se inició la pandemia. La presidenta balear enuncia solemnemente que no son bienvenidos quienes incumplan las normas, que los esfuerzos realizados por la ciudadanía no pueden irse por el desagüe a causa de desaprensivos sin ápice de civismo. Confinamiento para quien ha estado en contacto con un positivo de covid. Restricción de derechos fundamentales sin que medie estado de alarma, solo por decisión ejecutiva del gobierno de turno. Asumiendo que lo hecho por Armengol suscita unánime aplauso, que la decisión de la jueza ni es comprendida ni aceptada por la mayoría, se impone saludarla con alivio: salvaguarda principio fundamental del Estado de Derecho, que no es otro que el de que nadie está en disposición de imponer limitación tan decisiva, como es privar de la libertad de movimientos, sin que medie acuerdo del Congreso de los Diputados, que es, recordémoslo cuantas veces la situación lo requiera, depositario exclusivo de la soberanía nacional. Sin estado de alarma propuesto por el Gobierno de la nación y sancionado por el Congreso, no hay poder con facultades para limitar o impedir la libertad de movimiento. España no practica el totalitarismo comunista de la República Popular China. Estado policial en el que las libertades públicas devienen inexistentes. Mallorca, Baleares, son parte de España y España está en la Unión Europea, donde las imposiciones autoritarias no se toleran alegremente. Obsérvese cómo a la Hungría autoritaria de Orbán se le va indicando la puerta de salida.

Bien está, es obligado, que se tomen precauciones ante los contagios, pero nunca a costa de vulnerar derechos básicos. Sonroja el momento de autoritarismo populista en el que se ha instalado Armengol, que, sí, concita generales parabienes. Se ha hecho un efectivo Díaz Ayuso. Será gratificante a cortísimo plazo. No es lo que se demanda de gobernante cabal. Sonroja igualmente que la delegada del Gobierno afirme que no se debe confundir libertad con libertinaje. Aina Calvo es probable que ignore que a lo largo de la ominosa dictadura franquista era falacia siempre en boca, presta a ser vociferada, de los prebostes de aquel régimen siniestro, dispuestos a cercenar de cuajo cualquier atisbo de libertad.

Francina Armengol, su Gobierno, los hoteleros, hosteleros, todos, casi sin excepciones, sin excepciones directamente, han ofrecido desafinado coro en el que salmodiaron la necesidad de garantizar la temporada; bien la temporada se ha iniciado promocionado viajes de estudios aconteciendo lo inevitable, porque a jóvenes, a quienes acaban de dejar atrás la adolescencia, no se les pueden exigir responsabilidades que recaen en las autoridades, en quienes permiten que se organicen espectáculos masivos, en hoteleros que anuncian fiestas masivas en sus paquetes. La irresponsabilidad, negligencia harto culpable, es de ellos, no de los jóvenes, que llevan más de un año experimentado lo que es ausencia de libertad. Se teatraliza sedicente estupefacción rasgándose vestiduras, exclamando farisaicas autodisculpas, porque una jueza ha evacuado auto en el que establece lo que en Estado de Derecho es obligado: no se pueden restringir sin más libertades fundamentales. El populismo autoritario se supone que queda para el trumpismo desatado.

Acotación muy inquietante.- Pablo Casado equipara en el Congreso de los Diputados la legitimidad constitucional de la Segunda República, inequívoca desde 1931 hasta 1939, con la criminal de los golpistas que desencadenaron la Guerra Civil iniciada en 1936. La derecha conservadora se echa al monte trastornada por su impotencia.