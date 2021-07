Al Azar | No más héroes ni mártires

El argumento definitivo a favor de los indultos se halla agazapado entre la hojarasca del informe aprobado por el Consejo de Europa, para alborozo de independentistas catalanes y enojo del caducado Consejo General del Poder Judicial. El rotundo enunciado sorprende adicionalmente por emerger entre la prosa jurídica de ordenanza. El instructor señala que la aplicación de los delitos «desfasados» de rebelión y sedición «a lo que es en realidad un problema político a resolver por procedimientos políticos, puede ser contraproducente». Y ahora resuena el bofetón, porque la condena del Supremo «transforma a los políticos en héroes o mártires». O sea, que no lo son, y el lector siente el oxígeno regresar a los pulmones.

No más héroes ni mártires sería una consigna que no solo sanaría al planeta, sino que lo revitalizaría. Sería aplicable a parcelas tan alejadas del separatismo como el coronavirus, ahora que esconderse en la madriguera durante periodos extensos se inscribe en el capítulo de comportamientos heroicos de la humanidad. En una atmósfera racional sin adherencias cesaristas, los siameses Abascal y Casado advertirían que Jordi Cuixart no es un enemigo a su altura, ni siquiera para utilizarlo como apéndice de Pedro Sánchez. La invocación apocalíptica a los independentistas solo es un paso menos ridículo que la obsesión por el Falcon.

La heroicidad está sobrevalorada, viene a decir el Consejo de Europa abdicando de su pompa y prosopopeya. El victimismo devuelve a figuras deprimentes como los salvapatrias o los líderes providenciales, el castigo excesivo hará el resto. Y si necesitan una solución consensuada, el párrafo 98 del informe ofrece un adecuado colofón. «Quizás el diálogo inclusivo y abierto será un mejor medio para convencer a los catalanes de que quedarse en España es su mejor opción». Suena un poco Walt Disney, impracticable para políticos que pretenden reducir en lugar de seducir.