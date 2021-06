Un Festival de cine «neutro»

Apropósito de la serie protagonizada por Kate Winslet, Mare of Easttown, escribía hace poco que son muchas las actrices que denuncian las dificultades que encuentran para que les ofrezcan papeles protagonistas a partir de una cierta edad, y que los hombres pueden protagonizarlos sin estar sujetos a ninguna norma cultural o imperativo estético. La pasada semana, el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, anunciaba una novedad histórica: este año no habrá distinción entre hombres y mujeres en sus premios. La modificación permitirá galardonar «identidades que no se adscriben a los géneros masculino o femenino». Según el director, «el cambio obedece a la convicción de que el género deja de ser un criterio y se trata de distinguir entre buenas y malas actuaciones». Puede haber detrás una intención loable de premiar sólo la actuación, pero existe el peligro de eliminar unas categorías que dan visibilidad a quien menos la tiene. Si, a partir de ahora, la categoría sexo/género queda eliminada sólo se atenderá a una meritocracia que ignora los condicionantes de género que sufrimos las mujeres en cualquier ámbito profesional. Argumenta el director que «el cambio obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, deja para nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación». Precisamente por ser una construcción social, el género encasilla a hombres y mujeres en determinados roles, estereotipos o actitudes que les son atribuidos a cada uno de los sexos. Así cuando se habla, por ejemplo, de perspectiva de género en el cine, se hace alusión a una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a cada sexo.