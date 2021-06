Enguany celebram un Dia Internacional de l’Orgull LGTBI molt especial, perquè tornam al carrer per continuar celebrant la diversitat i reivindicant tots aquells drets i anhels que encara queden per assolir. Però també perquè commemoram el cinquè aniversari de la Llei 8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia.

Ha estat un any molt complicat per a tothom. La pandèmia ha fet que totes i tots haguem de fer sacrificis, d’adaptar el nostre dia a dia a les mesures de seguretat i de prioritzar la salut per damunt de tot. I ara que començam a veure la llum al final del túnel és moment per intensificar les polítiques en defensa dels drets de les persones LGTBI, unes polítiques que en qualsevol cas, no han deixat de ser una prioritat per al Govern de les Illes Balears en cap moment.

Sabem que ens queda molt per fer, però la realitat és que cinc anys després de la Llei LGTBI, tenim unes illes amb més drets, més oportunitats, més diversitat i en definitiva, unes illes millors, també per a les persones LGTBI.

Ara, les entitats participen en la presa de decisions polítiques a través del Consell LGTBI, que hem ampliat recentment. Ara, s’incorpora la perspectiva LGTBI de forma transversals a les polítiques de l’Executiu. Ara, es dóna resposta als processos de les persones amb realitats transidentitàries que requereixen una atenció específica dels serveis públics. Ara, es forma als professionals educatius per atendre les diversitats. Ara, es fan accions de suport i feina conjunta amb el conjunt de les entitats. Ara, es dóna suport econòmic a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i l’erradicació de la LGTBI-fòbia. Ara, es fa feina conjunta amb la resta d’administracions competents en aquesta matèria.

I no fa tant que no es feia res d’això. Perquè la lluita per la igualtat d’oportunitats, pels drets, per la no discriminació, per a l’eliminació de la LGTBI-fòbia, per la visibilitat i per la no estigmatització ha de ser diària, progressiva i continuada en el temps.

Ens queden moltes conquestes per assolir encara, però hi hem d’arribar amb convicció, diàleg, unitat i fermesa, perquè mentre hi hagi una sola persona que pateixi per raons de diversitat sexual i de gènere, l’administració pública ha d’estar al seu costat.

Les Illes Balears han marcat el camí en moltes polítiques, també en matèria LGTBI. Continuem en l’avantguarda per garantir una vida millor a qui pateix per estimar a qui vol estimar. Desterrem els armaris per instal·lar en el seu lloc la bandera de l’Arc de Sant Martí i els valors que representa.

L’admirat i enyorat Pedro Zerolo, deia: «en el seu model de societat jo no hi cap, però en el meu sí hi cap vostè». Continuem amb el seu exemple, i amb el de tants i tantes altres activites anònimes que s’han deixat la pell, i a vegades la vida. Perquè hem d’honorar, també, a aquells que patiren la doble repressió feixista, pel fet d’estimar a qui volien en un temps en què no estava permès.