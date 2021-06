Tierra de nadie | Una quimera

¿Qué ocurrió cuando los ordenadores penetraron en la cultura agro? Que los hombres y las mujeres del campo emigraron a las ciudades, generalmente a sus periferias, buscándose la vida en lo grandes complejos industriales que demandaban mano de obra. Toda una cultura -la cultura del campo- se perdió. Los famosos acuerdos de Maastricht intentaron poner orden en esas pérdidas, ignoramos si con buen tino. En España subvencionaban el abandono de las tierras, la muerte de las ganaderías, te daban dinero por arrancar olivos. Toda una cultura milenaria, transmitida de padres a hijos, se fue por el agujero negro del nuevo orden mundial.

¿Qué hace un ganadero a la hora en la que antes ordeñaba? ¿Qué hará un escritor a la hora en la que antes escribía cuando sea sustituido por un ordenador? ¿En qué clase de periferia se refugiará el poeta? ¿Hay mucha diferencia entre no poder cultivar la tierra y no poder escribir? El otro día, en una entrevista, Andrés Schleicher, director de Educación de la OCDE, afirmaba que «la enseñanza, en España, educa para un mundo que no existe». Yo me atrevería a más: me atrevería a decir que vivimos en un mundo que no existe.

En una quimera.