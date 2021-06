Incoherencia y despropósito

Retomando el tema de la pesca, como les prometí, voy a intentar clarificar la situación sin aburrirles.

Primero pongo en su conocimiento una serie de datos (oficiales, estadísticas del Ministerio) sobre la flota pesquera profesional en el Mediterráneo español y en Balears para que al final saquen sus conclusiones.

Mediterráneo español

Año 2006: Total buques 3.908, de los cuales 905 de arrastre, con arqueo total de 79.442 GT.

Año 2020: Total buques Mediterráneo 2.341 (-40,10%) de los cuales 580 de arrastre (-365 buques = -38,62%), con arqueo total de 50.446 GT (-22.432 GT = -36,50%).

Baleares

Año 2006: Total buques 471, total arqueo 4.068 GT.

Año 2020: Total buques 319 (-152 buques = 32,27%), total arqueo 2.800 (-1.268 GT = -31,18%)

Consideraciones a tener en cuenta:

Máximo de buques de arrastre en Balears el año 1975 con 96 unidades. En 2021 quedan 33.

El último barco de arrastre que entró en servicio en Balears fue en fecha 1/3/2008. Ya no está en nuestra Comunidad.

Durante la pandemia covid-19 la pesca fue declarada actividad esencial. En Balears, a pesar de las dificultades, siguieron abasteciendo el mercado de pescado fresco.

Según la normativa pesquera de la UE, literalmente, «todas las decisiones se tomarán en base a los mejores dictámenes científicos disponibles». El CCTEP realiza un informe a la Comisión periódicamente. Si no han realizado evaluaciones recientes, como es el caso, suele decir que hay muchas «incertidumbres» y que, con sus datos antiguos y aplicando el principio de precaución (en su versión negativa) todo sigue igual y hay que seguir aplicando el Plan.

La Comisión Europea (de nuevo) ha mandado al Parlamento Europeo una Comunicación con el ostentoso título Hacia una Pesca más Sostenible en la UE: Situación Actual y Orientaciones para 2022.

Ustedes dirán: «qué bien, tendremos una pesca sostenible». No, la realidad es que nos quedamos sin barcos y sin pescadores. Lo poco que se pesque en Balears, será con precios prohibitivos al común de los ciudadanos. Sostenible para unos pocos, insostenible para la mayoría.

El otro día les hablaba sobre las contradicciones de la Comisión Europea. Pues bien, fíjense en los detalles.

Sobre el Mediterráneo, muy recientemente, informa la Comisión al Parlamento Europeo:

• Que llevamos dos años (2020/2021) de implantación del plan plurianual (MAP WestMed) pero que hasta 2022 no dispondrán de la evaluación de las medidas adoptadas en régimen de esfuerzo, vedas y selectividad (no hay informes científicos sobre el efecto de las medidas adoptadas y la situación actual de los recursos).

• Durante los dos primeros años de ejecución del MAP WestMed, se ha hecho una reducción de esfuerzo del 17.5%. (Se ha constatado hasta un 29% real, sin contar las 13.800 jornadas perdidas por el Covid-19).

• Que solo tienen indicadores de seguimiento hasta 2018 (no saben que ha ocurrido con las medidas tomadas del 2018 al 2021).

• Que aspiran a seguir reduciendo los esfuerzos pesqueros -jornadas de pesca anuales- (sin saber los efectos biológicos, pero sabiendo los desastrosos resultados socio económicos y en contra del criterio de muchos científicos).

• Que en el Mediterráneo la biomasa lleva creciendo desde 2015 y los indicadores de mortalidad por pesca han descendido (pero siguen diciendo que no vamos bien).

• Que como consecuencia de distintos factores, entre ellos la pandemia por covid-19, el rendimiento económico de la flota de la UE ha disminuido en 2020 en un 29% del rendimiento neto, y un 19% en empleo a pesar de las ayudas (solo han llegado el 25% a los pescadores) para paliar estas consecuencias.

• Que el CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, STEFC por sus siglas en inglés) publicara su dictamen científico sobre el Mediterráneo en otoño 2021 (pero la Comisión insiste ya en que han de proseguir las reducciones de esfuerzos?).

• Que la propuesta sobre las posibilidades de pesca que propondrá la Comisión tendrá por objeto seguir aplicando estrictamente el plan plurianual, con nuevas reducciones para alcanzar el RMS en enero de 2025 (el mismo CCTEP ha reconocido la imposibilidad del RMS para 2025).

Resumiendo:

No saben qué ocurre con los recursos (incertidumbres y falta de evaluaciones) ni lo sabrán hasta 2022; ellos mismos dicen que con este Plan no se alcanzarán los objetivos en 2025; pretenden seguir aplicando reducciones (pérdidas) al sector pesquero de arrastre; no escuchan a nadie que les dé opiniones contrarias, por muy cualificadas que sean; una parte importante del ya menguado sector pesquero será insostenible con estas reducciones.

Con este panorama, no es raro que no haya relevo generacional y que los pocos pescadores que quedan se jubilen tan pronto pueden.

En fin…