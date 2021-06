Tras meses de mucha agonía, por fin ha arrancado la campaña turística que entidades públicas y privadas esperaban como agua de mayo desde la llegada de la pandemia. Sin embargo, a estas alturas, unos y otros, siguen, salvo honrosas excepciones, haciendo más de lo mismo: abrir sus empresas y esperar a que lleguen los clientes por sí mismos, sin hacer demasiado esfuerzo por adaptarse a un modelo de negocio que, sin duda, ha cambiado.

Me pregunto cuántos políticos y empresas turísticas se han planteado las últimas semanas si estamos de verdad preparados para recibir de nuevo a los turistas, cuáles vendrán, y en qué tenemos que ayudarles. O qué vamos a ofrecerles para diferenciarnos en un momento en el que la evolución y el cambio del consumidor es más evidente y acusado que nunca.

Si hay algo que tengo claro después de años trabajando en proyectos de digitalización o transformación empresarial, es que los planes para evolucionar un modelo de cualquier tipo no suelen funcionar si no se analiza bien lo que se va llevar a cabo. Se planifica y se trabaja muy duro para poner en marcha aquello que en nuestra cabeza es una gran idea, pero en muy pocas ocasiones tenemos la valentía de poner en duda lo que queremos hacer.

El viajero de hoy es completamente diferente al de hace 40 años, no obstante, seguimos trabajando con un modelo muy similar, que evidentemente, cada vez más, nos distancia del turista y nos deja sin el control sobre el producto que ofrecemos.

Las compañías están en constante evolución y esto significa que debemos transformarnos, entendiendo los nuevos ecosistemas, las plataformas de venta y los cambios que se producen en los consumidores, incluida en esta ocasión, la llegada del covid.

Las personas que quieren viajar este verano todavía no saben si necesitan presentar un PCR o un test de antígenos para ir de una comunidad a otra, qué sucede si queremos ir por Europa o a otro continente. Si debemos hacer cuarentena a la llegada o a la salida del destino, ir vacunado con la pauta completa, o con una dosis. ¿Quién no ha recibido el whatsapp de un conocido que viaja a Mallorca y no se ha aclarado con las reglas?

El cliente ha cambiado y el modelo de touroperación tradicional debería revisarse. Sigue generando ingresos, pero lo natural es que cada vez sea más complicado. Algunas empresas empiezan a hacer los deberes y están trabajando en ello, pero en general, me pregunto si nos hemos preparado lo suficiente para este verano.

Quizás este sea el mejor momento para poner a prueba el modelo con herramientas tan simples como el Value Proposition Canvas que nos ayuda a validar nuestra propuesta de valor y saber si lo que ofrecemos es realmente algo que genere valor para el cliente. Otra tarea interesante sería complementar este trabajo con un sencillo mapa del recorrido que debe hacer un cliente para llevar a cabo su compra, algo que también suele aportar datos reveladores.

Está claro que todos tenemos en la cabeza lo que nuestro cliente busca y pensamos que estamos dando la mejor solución, pero es muy importante de tanto en tanto revisemos el modelo de negocio y ver si seguimos en el buen camino, o tenemos que trabajar para implantar cambios.