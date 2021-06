La nostalgia del liderazgo

E l PP de Balears, mejor, el PP mallorquín, no consigue superar la nostalgia del que fuera su primer presidente, Gabriel Cañellas, tras serlo de Alianza Popular y Coalición Popular en Balears. Cañellas presidió la comunidad autónoma entre 1983 y 1995. Su primera legislatura como president fue auspiciada por Carlos March, que ofició de poderosa Celestina para el acuerdo con Jerónimo Albertí, presidente de UM. Antes, Cañellas encabezó la lista de Alianza Popular en las elecciones municipales de 1979 en Palma; no consiguió ser elegido concejal. Su gestión al frente del Govern fue una apuesta por un regionalismo conservador que le permitió un cierto grado de autonomía respecto al poder central de AP primero y PP después. Construyó su liderazgo en Mallorca forzando su identificación con la Mallorca profunda, la de la part forana, presentándose él, un palmesano con estudios de derecho y economía en Deusto, a través de la palabra y la imagen, como si fuera un payés. Se le veía al mando de un tractor labrando en la finca de su mujer en Bunyola, una Rotger. Uno de sus periodistas más críticos, creyendo denostarle, le llamaba en sus columnas «tractor man», consiguiendo el efecto contrario, reforzar su popularidad entre la gente del campo. Fue mérito suyo la transformación de un partido como AP que dependía casi exclusivamente de la figura de Fraga Iribarne en un partido enraizado en todos los pueblos de Mallorca mediante un activismo sin descanso en todo tipo de actos del partido, internos y externos, sin descuidar nunca la atención a todos los afiliados, a los que saludaba uno a uno. Sólo le hizo frente la máquina margalidana, Monjo. Su afición al humor le inclinó a realizar declaraciones extravagantes con las que establecía complicidades con los más conservadores de sus seguidores como «això de tanta cultura ja fa oi», o aquella que quizá hoy no habría pronunciado de «mirau si ho són males de matar ses dones». Su gestión estuvo tiznada por la corrupción, no por los hechos de Zeus y Torcal, empresa en la que tenía intereses, sino por otros acontecimientos. Uno fue el intento de compra de un concejal socialista en Calviá para intentar cambiar la alcaldía, en el que intervino el tenebroso Paco Gilet (Chilé en Madrit), su conseller de cultura. El otro, el que acabó con su trayectoria, fue el túnel de Sóller. Talones de la empresa constructora de Antoni Quart sirvieron para pagar votos electorales en las generales de 1989 y las locales y autonómicas de 1991. El Tribunal Superior de Justicia declaró en 1997 probadas las acusaciones, pero declaró la prescripción de los delitos. Tuvo que dimitir en 1995; Cañellas no podía ser una piedra en el zapato de Aznar en su camino a La Moncloa. Su hermano enviaba al candidato nacional a pescar calamares a Mururoa, escenario de pruebas atómicas.