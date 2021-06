Mladic y las víctimas asimétricas

Hatidza Mehmedovic no podrá sentirse reparada por la confirmación de la condena a cadena perpetua de Ratko Mladic que acaba de dictar el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia (TPIY). Perdió a sus dos hijos y al marido en julio de 1995. Desde entonces hasta su muerte, hace tres años, su vida se transformó en un tormento. Fue quien gritó al presidente Clinton en 2003 en el cementerio de Potocari: «Porqué no hizo algo? ¿Por qué no hizo nada?».