Pautas para ser felices (I)

Todas las personas buscamos la felicidad. Cada uno a su manera, pero es un deseo que tenemos los seres humanos en este planeta. Ahora bien, ¿qué es la felicidad? A ver si les gusta lo que voy a decirles: la felicidad es algo tan sencillo como un estado de ánimo positivo. Te sientes bien al darte cuenta de que has hecho el mayor bien posible y el menor mal consciente. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir que ese estado de ánimo tan saludable dure el mayor tiempo posible?

Pues vean. Los factores que predisponen a que lo logremos son los siguientes:

1) Tenemos que ser capaces de cerrar las heridas del pasado. Señoras y señores, necesitamos reconciliarnos con el pasado. No nos queda otra salida que superar traumas, sinsabores, impactos psicológicos y toda esa colección de vivencias negativas que se almacenan en cualquier biografía. Una persona bien armada, es la que vive instalada en el presente, y lo saborea a tope, y le saca un gran partido; ha sido capaz de superar las experiencias negativas pasadas, y vive abierta y centrada hacia el futuro. Si no lo hace así, y se llena de resentimiento y rencor, se convierte en una persona amargada e insoportable. El rencor corroe por dentro, carcome e inunda todas las células, e impide disfrutar de la vida. Una persona ennegrecida por el rencor, no va a solucionar el problema, ni cambiar a la persona o personas involucradas. Y, sin embargo, le va a complicar mucho la vida. Y hasta qué punto.

2) Aprender a tener una visión positiva de la vida. Cuesta lo suyo, supone un esfuerzo psicológico mediante el cual vamos describiendo la mejor dimensión de la realidad y que en su amplio trasfondo tiene notas positivas. Costoso y a lo que tenemos que dedicarle su tiempo, pero vale la pena, ¿no les parece? Aprender a soportar situaciones adversas, te vuelve fuerte, sólido, resistente y te educa para sacar lo mejor de ti. Es un arte. De hecho, hay personas inmunes al desánimo y se crecen en las dificultades y otras, sin embargo, que se derrumban ante contratiempos y reveses de escasa importancia. Van de víctimas y todo el día se lo pasan lloriqueando. Y lo cierto es que estas personas débiles tienen mucho más difícil el paso por este fantástico, misterioso y enigmático planeta.

Continuará la próxima semana.