Palma cambia el atasco de lugar

El ayuntamiento de Palma se lleva el atasco del centro a la periferia. Expulsa los automóviles de los no residentes del interior del anillo de las Avenidas sin crear ni una sola plaza de aparcamiento en el exterior, ni proponer tampoco una sola medida adicional para mejorar al transporte público y las comunicaciones que ahora interrumpe, más allá del cándido deseo de que todos los ciudadanos aparquemos el coche en el extrarradio y nos desplacemos al centro en bicicleta o patinete. Creo que todo el mundo comprende que los coches tienen que ir desapareciendo del centro de las ciudades, pero habrá que tomar alguna medida adicional para que ese objetivo se pueda cumplir de la forma más fluida posible, sin crear nuevos problemas que antes no existían en barrios ya saturados. De lo contrario, Palma no solo expulsará a los automóviles del centro, después irán los ciudadanos y más tarde los comerciantes.

La propuesta del alcalde Hila tiene carencias similares a la reducción de velocidad a 80 kilómetros en la Vía de Cintura impuesta por el Consell, pero a una escala mucho mayor. Las dos son medidas que, al tomarse de forma aislada y no global, no tienen en cuenta los efectos indeseados. La reducción de velocidad en la Vía de Cintura no ha mejorado la fluidez del tráfico en las horas punta, como era de prever. Y ha convertido dos de los tres carriles en vías donde a menudo se circula sin distancia de seguridad y en tercera o cuarta marcha a menos de 50 kilómetros por hora. Es decir, la limitación no ha reducido la contaminación ni mejorado la seguridad. La decisión se tomó sin tener en cuenta que miles de ciudadanos no tienen otra puerta de entrada en Palma. Y que el transporte público no ofrece, pese a los atascos diarios, la menor ventaja competitiva en absolutamente ningún recorrido de entrada a la ciudad.