Palma Central

El batle de Palma ha regalat als partits de la dreta la campanya electoral de 2023. El passat dijous José Hila anuncià que només els cotxes dels residents podran aparcar a l’espai que va de les avingudes cap al centre. Es podrà circular, però tan sols en direcció a un dels aparcaments públics o privats del barri antic. Com que aquesta mesura suposarà l’eliminació d’unes mil places d’ORA, les zones controlades s’ampliaran a barris perifèrics. Serà a Pere Garau, es Fortí, plaça de Toros, Foners, Camp d’en Serralta, Santa Catalina, Bons Aires, Son Armadans, Son Canals i el Camp Redó. Cal mantenir el negoci del concessionari i de Cort.

Després d’un any de castigar als residents en benefici de bars i restaurants, que han ocupat i en alguns casos abusat de les places d’aparcament, ara ha decidit compensar als veïns. Veure com establiments amb voravies tan amples com les del Passeig Mallorca, també feien seus els aparcaments, sembla més un excés que un ús racional de l’espai per pal·liar els efectes de la clausura dels espais interiors durant la pandèmia. Ara només faltaria que es produís una revolta dels restauradors en defensa de les ‘seves’ terrasses quan es recuperi la normalitat.

La capital mallorquina viurà una campanya semblant a la de la capital espanyola. Martínez Almeida contra Madrid Central, el pla de Manuela Carmena per establir restriccions al tràfic amb l’objectiu de reduir els nivells de contaminació. Sobre aquesta idea girà tot el debat. Dos anys després del triomf de la coalició entre PP, Ciudadanos i Vox, encara no s’ha canviat res. Les modificacions que fa uns dies s’anunciaren són més cosmètiques que reals. Bàsicament han presentat un canvi de nom: de Madrid Central a Distrito Centro. I poc més.

El PP i Vox tendran el suport de les patronals per recuperar el poder a Palma. Després poc importarà si canvien el pla de l’esquerre o el deixen tal com quedarà aprovat. El què importa és l’eina que mou el vot.

Malgrat tot, si un partit està convençut que ha de prendre unes mesures, per impopulars que siguin, ho ha de fer contra tota conveniència electoral i pensant en el bé comú. Però les raons s’han de raonar –la redundància és intencionada– molt bé i explicar encara millor. L’Ajuntament haurà de demostrar amb estudis molt seriosos que:

A) La mesura suposarà una reducció important de la contaminació i no es reduirà a traslladar el problema a altres zones de la ciutat.

B) Les dificultats per aparcar a l’Eixample, ja prou importants en aquest moment, no s’agreujaran amb les noves mesures. El pitjor que podria passar és que els cotxes es passin mitja hora donant voltes, i contaminant, abans de trobar un buit o retornar a Cala Rajada.

C) Les restriccions per accedir al centre de la Ciutat no suposaran un cop mortal pel comerç i l’activitat econòmica del centre. Existeix un risc evident que l’oci i les compres es desplacin cap als polígons tipus Fan, Ocimax o Es Caülls. Indrets on molt majoritàriament s’hi arriba amb cotxe.

D) Que el centre de Palma evitarà la conversió en un part temàtic per a turistes que obre a les deu del matí i tanca a les cinc de l’horabaixa. Un lloc on sols hi ha hotels, bars i souvenirs. Uns carrers on tan sols caminen grups de turistes darrere un paraigua de color cridaner.

És cert que sols tenim una primera pinzellada d’un dels debats més transcendentals pel futur de Palma. De com es desenvolupi, al marge dels interessos electorals, dependrà que la ciutat sigui acollidora i viva o insuportable.