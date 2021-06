PP y el mundo de Puigdemont requieren tensión permanente

Qué otra respuesta podía esperarse a la pragmática e inevitable iniciativa de Oriol Junqueras que la que han exhibido tanto las derechas hispanas, PP, Vox y ese ectoplasma en fase gaseosa llamado Ciudadanos, como el mundo independentista de Carles Puigdemont, el «exilado» bruselense, que la que han ofrecido. PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, estarán en la plaza de Colón; de hecho no pueden hacer otra cosa: se han repartido las cartas y es dificilísimo para las derechas, enceladas en su troglodita concepción de las Españas, que, atención, les da buenos réditos electorales, al menos en Madrid y en las encuestas que les prodigan, cuando las elecciones todavía no se vislumbran en lontananza, ofrecer alternativa que en Cataluña obtenga cierta comprensión. Otra vez recogida de firmas, sin atender a que constituyó el principio del desastre actual, vergonzante iniciativa, que no se atreven a llevarla a la calle en las ciudades catalanas, tremolar de banderas de España en Madrid. Eso es lo que pone por delante la derecha; eso y que los políticos independentistas, que sí, que vulneraron la legalidad, por supuesto, sigan en la cárcel, en la que llevan casi cuatro años: el Tribunal Supremo pastoreado por el belicoso magistrado Marchena dictó sentencia de delito de sedición que en Europa no se entiende, que queda pendiente del arbitraje del Tribunal de Estrasburgo, donde la Judicatura española, incluido el politizado Tribunal Constitucional, está en trance de padecer correctivo histórico.