Hoja de calendario | El autoindulto

El informe no vinculante del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del procés menciona, como es sabido, la objeción de que la medida de gracia sería otorgada a miembros de un socio parlamentario del Ejecutivo, ERC, que contribuyó a hacer posible la mayoría gubernamental en la investidura presidencial. Se ha halado, en fin, de ‘autoindulto’.

Es cierto que ERC, que ya gobernó con el PSC en el tripartito catalán, ha mantenido afinidades con la coalición PSOE-UP que ostenta el gobierno de la nación. Pero no lo es en absoluto, al contrario de lo que algunos han sugerido, que la estabilidad del Gobierno actual dependa de la actitud de ERC.

El gobierno de Pedro Sánchez sólo podría ser expulsado de su posición actual mediante una moción de censura, que no puede prosperar en modo alguno ya que no cabe imaginar que alguna formación progresista se adhiera a la tríada conservadora Vox-PP-C’s. Es verdad que ERC le viene muy bien al gobierno para sacar adelante leyes y decretos-ley, pero no puede decirse que la hostilidad de ERC equivaldría a la caída del gobierno. Así las cosas, es perfectamente defendible que la idea de los indultos es filantrópica ya que se basa en el criterio de que si uno de los actores de una confrontación adopta una posición constructiva y lenitiva, será más fácil que el disenso ceda que si ambas partes se tratan a cara de perro.