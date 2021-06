Escrito sin red | Casado no es Draghi

El líder del partido popular, en entrevista en el Financial Times, ha declarado que en España necesitamos un gobierno como el de Italia, pero elegido democráticamente. A Casado le gusta el modelo de un Ejecutivo de «salvación nacional» a la italiana, pero con las formaciones políticas que lo conformen elegidas en las urnas. No se acaba de entender muy bien la comparación, ya que todos los partidos italianos que han aceptado el liderazgo de Draghi y apoyan su gobierno han contado con el voto popular. Y el gobierno de Draghi ha sido elegido por el parlamento italiano. La diferencia estriba en que el presidente no era diputado, requisito que no figura como necesario. Tampoco lo es para ser presidente del gobierno en España; Sánchez fue elegido presidente tras la votación de la moción de censura contra Rajoy en 2018 sin reunir la condición de diputado.

Para formar ese gobierno de salvación Casado apuesta por incorporar a conservadores, liberales, demócrata cristianos y ex socialdemócratas, lo que ya es una diferencia respetable con el ejecutivo italiano, que goza del apoyo de todo el arco parlamentario. Nada de lo que invoca como deseable el presidente del PP se parece a un gobierno de salvación como el italiano. Más bien se arroga para sí mismo el rol de «salvador» de España desde el que muestra su disposición a incluir en su gobierno, el suyo, no el del PP, a un heteróclito grupo de políticos sin más elemento común que su pertenencia al centro-derecha. Draghi, al ser apoyado por todo el arco político puede oficiar de «salvador». Es imposible pensar en adjudicar ese papel a Casado cuando de forma explícita excluye no sólo a la extrema izquierda, también a la izquierda del PSOE. De Vox, la tercera fuerza, dice que no le gustaría incluirlo. Pero, más allá de las diferencias entre un gobierno apoyado por todo el parlamento y uno apoyado sólo en el centro-derecha, hay una diferencia fundamental: Casado no es Draghi. Draghi es un economista italiano con formación profesional en el Massachusetts Institute of Technology; director ejecutivo del Banco Mundial entre 1985 y 1990; entre 2002 y 2006 fue vicepresidente de Goldman Sachs en Europa; desde 2006 hasta 2011 fue gobernador del Banco de Italia; presidente del Banco Central Europeo desde 2011 hasta 2019. Fue en el desempeño de ese último puesto cuando hizo, en julio de 2012, la declaración que le hizo famoso y con la que inició la operación de salvar a Europa, comprando deuda pública de los países más afectados por la crisis de 2008, con las reticencias del Deutsche Bundesbank: «Haré lo que haya que hacer para evitar la ruptura del euro y, créanme, será suficiente». Lo consiguió y pasó a formar parte del reducido grupo de «intocables» europeos.

Casado inició sus estudios de derecho en ICADE. Tardó siete años en aprobar 13 asignaturas y 4 meses en hacerlo con las 12 restantes del plan de estudios tras el traslado a la Cardenal Cisneros, centro público-privado adscrito a la Complutense, donde algunos profesores relataron las continuas llamadas de Esperanza Aguirre urgiendo su colaboración para que finalizara la carrera el mozo. En 2018 saltaron los escándalos por los másters de la Universidad Rey Juan Carlos. Carmen Montón, ministra de Sanidad con Sánchez tuvo que dimitir. El director del máster en derecho autonómico y local de Casado era el catedrático Álvarez Conde, el mismo que dirigió el de Cristina Cifuentes. Casado tuvo más suerte en los tribunales que la expresidenta de la comunidad de Madrid, pero todavía se alberga la duda sobre los procedimientos de los que se servía el PP y militantes destacados y prometedores como Casado para hacerse con un currículum que no desentonara de los cargos ocupados. Con todo, no se puede obviar que ésa no era una conducta exclusiva del PP, el propio Sánchez ha sido acusado de favoritismo tras su licenciatura en una universidad privada y un doctorado cuya tesis, al menos en parte, también un libro, son fruto de un plagio. La picaresca no es exclusiva de España. También se da en otros países reputados de serios, como Alemania. La diferencia es que, en esos países, los encartados han de dimitir. En España tenemos un presidente y un posible candidato a serlo implicados en sendos escándalos de plagio sin que se alteren las pulsaciones de ninguna institución. Aquí las hinchadas respectivas tragan con todo y al enemigo ni agua. La honestidad no figura entre los valores reconocidos entre los profesionales de la política. Casado no resiste la comparación. Mucho menos cuando el juez imputa a uno de sus principales apoyos para acceder a la presidencia del PP, Dolores de Cospedal, y su marido, López del Hierro, por cohecho, malversación y tráfico de influencias en la operación Kitchen del gobierno de Rajoy contra Luis Bárcenas, por sustracción de pruebas de un procedimiento judicial. Cuestionado por este pasado del que formaba parte como vicesecretario del PP, Casado ha decidido no hablar más del tema, lo quiere enterrado. Ejerce de avestruz, a ver si escampa. Sólo un país desnortado éticamente puede hacer presidente a un avestruz. Ya lo hizo con Sánchez.

Este «gobierno de salvación» que preconiza Casado no tiene nada que ver con el gobierno de «gran coalición» que, en algún momento, ha sido invocado, tanto por el PP como por algún exdirigente del PSOE, como Felipe González. Una gran coalición entre PP y PSOE hubiera hecho posible la implantación de algunas de las reformas estructurales que necesita el país para afrontar las crisis institucionales, territoriales, económicas, educativas y laborales que lastran el futuro de la sociedad española, el futuro de los jóvenes. Entre otras, reformas constitucionales que exigen los tres quintos de los diputados del Congreso y del Senado, como la del artículo 56.3 sobre la inviolabilidad del Rey, cuestión menos sometida a controversia que la propia institución monárquica, sobre la que algún día habría que pronunciarse, para que dejase de ser motivo de división entre ciudadanos y gozáramos del necesario consenso sobre las instituciones básicas del país que permitiera centrarnos en los retos del futuro. Nada hay en el panorama político que permita albergar esperanzas de regeneración e impulso renovado. Y no es el proyecto de «gobierno de salvación» de Casado sino otro proyecto más de vuelta de la tortilla. ¿Por qué? Porque así la partitocracia sobrevive tan feliz.