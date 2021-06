Turistas sin mascarilla

Ahora que el calor húmedo de la temporada avanza de forma inexorable, el uso de la mascarilla para los isleños es una tortura. Necesaria, pero tortura. Es difícil soportar el microclima que se crea en el bigote. Dice Fernando Simón que si en las próximas semanas la cosa no se desmadra y seguimos ganándole puntos a la incidencia, en este mismo mes de junio que estrenamos ahora o en el próximo julio podremos dejar de usar la mascarilla en exteriores, siempre que se respeten las distancias y no nos volvamos locos. Pero Francina Armengol rebaja las expectativas y asegura que en lo que respecta al Govern, de momento no se contempla suprimir el uso del tapabocas, en esa desescalada lenta de la que no se pueden negar los resultados pero que no hace más que inflamar nuestras ganas. Los que nos han tomado la delantera han sido los turistas, que no entienden de ‘simones’ o ‘armengoles’. El otro día estaba paseando por Platja d’en Bossa y comprobé que los que llevan la mascarilla puesta son una minoría, los más la portan como babero o prescinden de ella. Dice la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que Madrid es la tierra de la libertad, pero para los turistas, no hay libertad como la de Balears.