Desde el siglo XX | Plaza de Colón (2): el imperio contraataca

Todas las furias se han desatado para combatir la pretensión del Gobierno de indultar a los políticos secesionistas encarcelados. Se ha conseguido la anuencia del jubilado PSOE de Felipe González, del gran estadista que fue, del político esencial de la parte final del convulso siglo XX. Oír decir a Rafael Vera y José Barrionuevo, indultados tras ser condenados por terrorismo de Estado, que la gracia que se les otorgó en nada se parece al que se les dará a los independentistas, define la sinrazón que campa a sus anchas por la política española sin bridas y sin estribos, como versó el inmenso Federico refiriéndose a la mozuela que se llevó al río, ocupación infinitamente más gratificante que asistir a las cuitas que nos ocupan.

Preguntarse con afán de raciocinio cómo es posible que la derecha conservadora a la que debería atribuírsele responsabilidad de Estado de la que cuando no gobierna carece, vuelva a chapotear en la perversa charca de Colón es ejercicio a lo que se ve inútil: es la derecha de siempre en la cepa hispana, no es fruta madura ni podrida, es fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido, de esa que hoy tiene la cabeza cana. Los versos grandes de don Antonio Machado resuenan con fuerza siglo después de haber sido escritos en prodigio de inspiración. Fruta vana. La derecha sueña con que, esa vez sí, Colón será el punto de partida en el que afianzar la reconquista del gobierno «ilegítimamente» perdido. Si para ello hay que pudrir hasta la gangrena el asunto catalán, que se gangrene, porque España, la España eterna, sabrá disciplinar a los secesionistas cuando preciso fuere. Delenda est Pedro Sánchez. Consumado traidor al Estado. Felón gobernante que constatan los siglos.