El PP se estrella en Cataluña

Quienes creemos en la España constitucional y en general quienes abrigan sin recelos una concepción autonomista y descentralizada del Estado pensamos que un partido que no sabe gestionar y encauzar los conflictos periféricos no tiene gran porvenir en sus posibilidades de gobernar España. El PP ha perdido pie en Cataluña y en Euskadi, y si Rajoy llegó al gobierno en 2011 no fue por sus méritos y positividades sino por una gravísima crisis económica que había previamente deteriorado al PSOE de Zapatero, forzado a realizar brutales ajustes.

En febrero de 2006, ya con Rajoy al frente del PP, este partido, que se había vuelto prácticamente marginal en Cataluña tras las proezas de Aznar, hizo campaña en solitario ¡en todo el Estado! contra la reforma de Estatuto de Cataluña. El secretario del PP andaluz, Antonio Zoido, presentó ostentosamente la campaña que «no iba contra nadie». La promoción incluía cartelería, pegatinas y cuñas de radio. Todo el aparato propagandístico acababa con esta frase: «Porque Zapatero lo consiente y Chaves lo apoya. El pacto de Zapatero con el nacionalismo catalán perjudica a los andaluces, y Chaves no hace nada por remediarlo». No parece extraño que, con aquellos mimbres, el PP tuviera que acabar aplicando años después el artículo 155 C.E., cuando la cuestión catalana se había desencaminado definitivamente. En la actualidad, el PP de Casado es un partido meramente residual en el Principado: en las últimas elecciones autonómicas obtuvo el 3,85% de los votos y tres escaños, frente —por cierto— al 7,69% y 11 escaños de Vox. Es obvio que en dureza centralista, en hostilidad al Estado autonómico, en detestación el nacionalismo, siempre ganará Vox al PP.

Ahora, Casado, entusiasmado con el buen resultado de Ayuso en Madrid —que desde luego no ha de atribuirse a las habilidades ni encantos del presidente del partido— ha decidido hacer otra vez belicosa campaña contra las medidas políticas que está meditando el gobierno para desjudicializar el conflicto catalán y buscar caminos de diálogo y negociación que permitan salir antes o después del atolladero del 1-O. De momento, se habla de recoger firmas por todo el Estado y de realizar una nueva concentración en la Plaza de Colón el 13 de junio… Concentración que sesgará de nuevo al PP, ahuyentará al electorado moderado, reproducirá los fantasmas de la primera fotografía de Colón (10 de febrero de 2019). Aunque esta vez el propio Casado no asista.

Parece evidente que, a primera vista, las tesis de Casado encontrarán adeptos. Los nacionalistas catalanes, encastillados en sus exigencias de la amnistía y del derecho a la autodeterminación, insisten en que «lo volverán a hacer» y en que ellos no tienen que arrepentirse de nada. Pero aunque el discurso sea este, el sentido común indica que al menos un sector del soberanismo está tácitamente de acuerdo con el Ejecutivo en que hay que salir de la parálisis y del bloqueo y que intentar poner en marcha un proceso posibilista que devuelva a Cataluña el tono, el desarrollo, la riqueza y el liderazgo, después de una decadencia que produce consternación a quien realmente ame a Cataluña. Y el PP —y esto es lo grave— no dispone de opción alternativa.

No hacer nada en Cataluña es legítimo, seguramente, pero nadie en su sano juicio puede pensar que esta paralización impuesta desde Madrid no nos conduciría de nuevo a episodios ingratos que obligasen a aplicar de nuevo el 155. Y así, ¿hasta cuándo?

Conviene recordar que en octubre de 2017, cuando Rajoy decidió aplicar aquella medida excepcional, el PSOE se avino incondicionalmente a apoyarla, como debía hacer un partido de Estado en aquellas circunstancias. El PSOE no se cebó tampoco en el gobierno cuando la ineptitud de Fernández Díaz puso en evidencia a todo el Ejecutivo, que había garantizado que el referéndum del 1-O no se celebraría. Y ahora, Casado se vuelca a intentar destrozar la estrategia gubernamental de pacificación… sin ofrecer otras salidas y limitándose a defender lo que un periódico ha llamado «el mantenimiento pasivo del statu quo». Será digno de ver, algún día, cómo Cataluña recibirá al PP en Moncloa si los conservadores no hacen en el entretanto algo más que criminalizar al conjunto de los catalanes.