Comienzan a filtrarse los contenidos de la profunda reforma en el sistema de enseñanza que quiere llevar a cabo el ministerio de Educación y una de las primeras claves que se apuntan tiene que ver con los exámenes. En el documento ministerial enviado a las Comunidades autónomas se incluye la voluntad expresa de que los alumnos sean formados para resolver problemas que se ajusten en la medida de lo posible a lo que sucede en el mundo real. Eso ya es en sí mismo una novedad notable porque la educación primaria y secundaria —la que yo recibí, al menos— parecía referirse al mundo de varios siglos atrás, aunque no los suficientes como para llegar a los tiempos de Platón y Aristóteles que la verdad es que nos habrían ido muy bien.

Como lo que no va a cambiar, por fortuna, es la realización de exámenes para poder comprobar cuánto de la teoría educativa se ha trasladado a la práctica a los alumnos el documento que ha mandado el ministerio a las autonomías incluye también algunos ejemplos de lo que se va a exigir al alumno, sacados de la propia experiencia de los expertos —profesores en activo la mayor parte de ellos— que aplican ya esos procedimientos en sus clases. Así, cabría pedir a los alumnos que argumenten asumiendo un papel en concreto, como puede ser el de un directivo de una empresa farmacéutica que no está de acuerdo en que se liberen las patentes de las vacunas. O que describan una determinada situación, pero haciéndolo en inglés.

La diferencia con los exámenes en los que te preguntaban en qué año tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa o, rozando ya el absurdo, lo que viví yo formando parte de un tribunal de una asignatura de la licenciatura de Derecho en el que la víctima, es decir, quien se examinaba, tenía que repetir de memoria lo que decía el manual de clase en la página 127 —el número de página me lo he inventado, porque no lo recuerdo— es abismal. Pero como todos los procedimientos tienen su punto débil, el de los exámenes digamos creativos está en el profesor que tenga que evaluarlos. Y se me permitirá acudir a una anécdota también personal para ilustrar el problema. Tras la guerra civil mi padre —que, como es sabido, terminaría por recibir el premio Nobel de literatura— pasó el examen de acceso a la universidad. Consistía en la redacción de un viaje. Antes de que hubiesen salido las notas, el gobierno del general Franco sacó un decreto diciendo que quienes habían formado parte del ejército nacional —en el que el propio Franco era una de sus figuras— tenían acceso libre a cualquier carrera universitaria.

Al ir a matricularse mi padre, le atendió el mismo profesor que les había hecho el examen de la redacción de un viaje. Y le dijo a Camilo José Cela lo siguiente: «Ha tenido usted suerte con el decreto del acceso directo. Difícilmente habría aprobado el examen».