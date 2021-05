Orinar: mejor en casa del vecino

Imagine usted que tiene un trozo de tierra, al cual nunca le ha dado un uso determinado. Y no lo ha hecho porque hasta el momento ya le bastaban las complicaciones del día a día y sus ocupaciones laborales como para cuidarse del descampado. Piense también que su vecino o vecinos cogen la costumbre de tumbarse a la bartola - y otras cosas quizás más estimulantes - en su propiedad. Que usted obviamente lo sabe, pero mira, qué se le va a hacer, son así. Y, con la excusa de caminar un rato «no te molesta, ¿verdad?», van acompañados no ya de la familia. Sino de sus mascotas varias a la hora del inevitable «picnic» dominical: «oye, muchas gracias por dejarnos el almendral, qué majo eres». Con la cual cosa y con los años la parcela ha ido cogiendo el aspecto de un basurero y no de una explotación agrícola.