Pero por añadidura resulta que en el Congreso quieren que las berlinas sean sedanes de cuatro puertas con una anchura tan limitada para el largo que se exige —cinco metros, en la práctica— que los coches actuales la sobrepasan con holgura. Uno de los pocos que se acercan a los 1.886 centímetros de ancho es un Volvo pero, ¡ay!, a condición de que se le desmonten los espejos retrovisores, operación que imagino que va en contra de al menos media docena de normas del código de circulación.

Que los automóviles a disposición de los señores diputados sean lo que se llama ahora ecológicos y no contaminantes se entiende pero ¿estrechos? ¿Para qué? ¿Será que el garaje del edificio de las Cortes en la Carrera de San Jerónimo no cumple con las preceptivas municipales? ¿Les molestarán a los leones de la entrada los automóviles de un ancho corriente? Lo más probable es que se trate en realidad de que el pliego de condiciones se haya redactado al buen tuntún, anotando todas las ocurrencias y sin que a ninguno de la comisión encargada del asunto se le haya ocurrido repasar los catálogos de los modelos disponibles en el mercado. Pero los fabricantes tienen suerte. Es raro que no se exija en el pliego que las berlinas cuenten con un mecanismo capaz de alejar de la autoridad que se desplaza a cualquier ciudadano que vote a un partido distinto, no vaya a ponerse a dar patadas. Ahora que caigo, igual los coches estrechos pueden huir mejor.