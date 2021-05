Sánchez importa vacunados

España no estaba preparada para el optimismo que irradia Pedro Sánchez, el presidente que recuenta supervivientes en vez de víctimas. El flautista de Hamelín es un aprendiz frente a la seductora inventiva del presidente del Gobierno. Su última hazaña es la ocultación del fracaso de cinco meses de campaña de vacunación, durante los cuales no se ha logrado inmunizar ni al veinte por ciento de la población. Dado que los avispados laboratorios ya proponen una dosis de refuerzo a finales del verano, habrá ciudadanos que irán por la cuarta vuelta mucho antes de coronarse la primera. Este retraso se halla en la raíz de que el Reino Unido no colocara el semáforo en verde a las costas españolas, un dato escamoteado por la publicidad oficial.