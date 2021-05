El ‘carajal’

Nuestro diccionario concede a esa palabra, en su primera acepción, el significado de embrollo, enredo, confusión, lo que nos viene que ni peripintado al carajal provocado con lo del Tarajal. Y es que los embrollos entre países vecinos, que pueden acabar en algo más preocupante, casi siempre empiezan por nimiedades, pequeños errores o alguna que otra creencia bien intencionada, situaciones en las que, los que manejan eso que se ha venido en llamar diplomacia, no es extraño sufran o quizá perpetren. Pero no debe olvidarse que la diplomacia es tan solo un instrumento y que de su uso, con mayor o menor fortuna, depende su resultante. Los que aún mantenemos en algún recoveco de la memoria nuestro griego «bachilleresco» recordamos que el vocablo ‘diplomacia’ deviene de las palabras griegas ‘diplo’ o doblado y el añadido ‘ma’ que viene a representar el resultado de una acción, algo así como lo que se desprende de la doblez, tan diplomática ella. De ese doble lenguaje que oculta por igual intenciones y pretensiones quizá fuera Churchill, que en su escudo heráldico lleva escrito en español aquello de «fiel pero desdichado», quien mejor la definiera en su practicidad cuando consideró que era el arte de mandar a alguien al infierno de tal manera que el destinatario del consejo aún solicitara la dirección del lugar al que se le mandaba.

Uno no puede más que echar de menos en nuestro Servicio Exterior pero sobre todo en su Cuartel General del Palacio de Santa Cruz, esa cualidad de educada firmeza que vaya acompañada de una clara visión de lo que es importante para algunos pero fundamental para otros. Y es que la apariencia de nuestra diplomacia nos ofrece la imagen más a un estado de confusión, sinónimo también de los de carajal, que a una línea definida, perceptible, segura en cuanto a la previsión de nuestras relaciones exteriores, porque si hay algo que requiere no solo una política de Estado sino una política definida, es lo que afecta a las relaciones de vecindad, próxima o lejana.

Es comprensible por otra parte esa falta de definición de nuestra política exterior pues ésta no es más que el trasunto de la interior, a la que lo de carajal le queda, en su función definitoria, escaso.

No es por ello extraño que de cuando en cuando el vecino del sur, cuando se juntan dos circunstancias como son problemas internos y aroma de debilidad en el gobierno del vecino del norte, nos regale con alguna algarada, provocación o problema convenientemente organizado, utilizando para ello una población fácilmente manipulable, quizá debido a su depauperada situación de pobreza que en cuanto a cuya solución el propio régimen alauita no solo nada hace, sino que además arroja interesadamente su pobreza por encima de la linde y sobre la parcela del vecino. Si a ello le sumamos que la renta per cápita marroquí está en los 3.204 dólares anuales y que su tasa de natalidad ronda el 19%, no me negarán que los ingredientes para la tormenta perfecta en el área del estrecho ya están más que servidos y que la inestabilidad en la zona es más que predecible.

Pareciera que esos mismos que acusan al gobierno de Rabat, y con razón, de utilizar para su conveniencia a su gente más empobrecida y desprotegida, caen en esa misma tara cuando las víctimas de igual uso y hasta abuso son otras

Curiosamente se alzan voces entre nosotros con agrias críticas a los que en el norte de África utilizan a sus propias gentes como escudo ocultador de sus apetencias sin importarles si viven o mueren. He escuchado lo de escudos humanos, carne de cañón, víctimas utilizadas políticamente y digo curiosamente porque no oigo de esas mismas voces igual consideración en cuanto a otras víctimas, igualmente utilizadas para fines políticos o propagandísticos. Pareciera que esos mismos que acusan al gobierno de Rabat, y con razón, de utilizar para su conveniencia a sus gente más empobrecida y desprotegida, caen en esa misma tara cuando las víctimas de igual uso, y hasta abuso, son otras. Paradojas de nuestro tiempo.

En síntesis, es mi modesta opinión el entender que haría bien nuestra sociedad y, en su representación, nuestra clase política (que poco me gusta ese término) en consensuar una Política de Estado dirigida al exterior que mantuviera no solo una clara línea de actuación, para aviso de navegantes externos, en defensa de nuestros intereses pero que además contenga la cualidad de la continuidad, mande quien mande en La Moncloa, porque al fin y al cabo, como afirmaba Lord Palmerston, no son aliados o enemigos los que son eternos, sino que esa perpetuidad en el tiempo es predicable tan solo de los intereses.