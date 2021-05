Ala primera setmana de gener, en el partit comentàrem la possibilitat d’acudir als tribunals impugnant els Pressuposts Generals de l’Estat (PGE), per no incloure el Règim Econòmic Balear (REB) incomplint un mandat legal. Llavors un company es mostrà inicialment reticent al respecte: «... si venem una cosa que no té cap solidesa podem acabar fent el ridícul (...) ha de tenir un mínim de viabilitat», ell mateix sempre recorda a Tarradellas quan deia que «en política es pot fer de tot, menys el ridícul».

El camí fou la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Parlament de les Illes Balears. Al principi ningú donava dos cèntims pel nostre èxit... al final assolirem el suport de 31 diputats per la seva interposició. Majoria absoluta i el dictamen favorable del Consell Consultiu. Els que s’hi oposaren ens catalogaren d’oportunistes, de fer retxes dins l’aigua, adduint que el recurs no tenia cap recorregut jurídic: «Tanmateix, ni s’admetrà a tràmit».

Cap ridícul. Hi havia fonaments, hi ha fonaments. I tant! El passat 18 de maig el Ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Parlament de les Illes Balears contra la llei dels PGE del Govern Sánchez pel 2021.

Passa a passa tenim la nostra reivindicació on volíem, al Tribunal Constitucional. Perquè així, d’una vegada per a totes, el màxim intèrpret de la Constitució determini sobre la reincident omissió i el menyspreu continuat de la Moncloa, sigui quin sigui el seu color polític, davant la manca de compensació del fet insular; amb la complicitat, la passivitat i l’obediència cega i partidista dels suposats «representants» balears. El mateix Tribunal, en la sentència 16/2003, no va tenir inconvenients en fonamentar el règim econòmic i fiscal de les illes Canàries en les circumstàncies del fet insular com a conjunt d’elements per a aconseguir un sol fi: «... la realización efectiva del principio de solidaridad atendiendo precisamente al hecho insular», afegint a més que per exigències del propi principi de solidaritat «...ha de velar por el establecimiento de un equilibrio económico en el que, sin duda, habrá de ponderar, en cada momento, el hecho insular...».

Ara veurem quin serà el pronunciament en vers a la insularitat balear i l’esmentat principi de solidaritat, que ha fet que durant més de 40 anys siguem noltros els més solidaris de l’Estat amb la resta de territoris, però sense obtenir mai la reciprocitat que ara exigim amb l’eina d’aplicació d’un REB aprovat pel propi Estat, desenvolupant la Constitució.

Evidentment que la inconstitucionalitat per omissió és un tema complex i que l’aplicació i vigència dels PGE és breu, finalitza el desembre del 2021; però aquests dos fets no obsten a què el Constitucional es pronuncií sobre el fons de la qüestió, la compensació per la insularitat. Per cert, val a dir que el recurs no impossibilita l’aplicació dels «pressuposts més socials de la història», com algunes exclamaven alarmades a la sala de les Cariàtides al mes de març.

Les pròpies Corts Generals amb l’aprovació de l’addicional Sexta de l’Estatut Balear i el mateix Reial Decret-llei 4/2019 varen marcar el camí per a dur a terme aquesta compensació econòmica. Un camí que el Govern Sánchez ha incomplit i que des d’El Pi, passa a passa, hem treballat perquè aquesta arbitrarietat, com a mínim, mereixi un retret del Constitucional... I si es confirma pel Tribunal l’incompliment del mandat estatutari i legal, la compensació tingui efectes immediats als propers Pressuposts de l’Estat. Acabant així amb la injustícia que patim les Illes Balears.