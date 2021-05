Escrito sin red | Pleitos municipales

Llevamos meses de polémica entre el ayuntamiento de Palma y diversas organizaciones ciudadanas como Arca, Flipau amb Pere Garau y la Associació de Comerciants del Mercat a propósito del proyecto municipal de Nuredduna. Mientras el consistorio defiende el proyecto que invertirá del orden de tres millones de euros en los trescientos metros de la calle, con el argumentario de un eje cívico similar al de la calle Blanquerna, las asociaciones nombradas argumentan que el eje cívico debería llegar hasta la plaça Miquel Dolç para poder ser comparable a Blanquerna. Para el resto del eje cívico sólo se destinan 680.000 euros, lo que es un agravio para las zonas más populares y más pobladas. Inutilizar el paso subterráneo inaugurado en 1995 y desviar el transporte público de las líneas 4, 5, 16 y nocturna afectaría la conexión del eje con el resto de la ciudad y por tanto su calidad de vida. No se dispone de los tres aparcamientos disponibles en Blanquerna: Comte Sallent, Santa Pagesa y Escorxador; ni la capacidad de desviar el tráfico de Blanquerna, que se hace por 31 de diciembre o General Riera. También argumentan la diferencia de densidad entre Bons Aires (26.000 h/km2) y Pere Garau (41.000 h/km2). Según las asociaciones, la reforma de la plaza García Orell puede afectar a su valor patrimonial. El ayuntamiento defiende su proyecto y se procura el apoyo de la Federación de las Asociaciones de Vecinos, argumentando el valor de la peatonalización por sí misma, enlazándola con la del centro de la ciudad, asegurando la calidad de vida de Nuredduna.

Siendo explícitas las diferencias entre ayuntamiento y las entidades opositoras y sin cuestionar la legitimidad del ayuntamiento para proceder según lo que crea mejor para el eje cívico y la ciudad en su conjunto, sí llama la atención la determinación inflexible del ayuntamiento de imponer su voluntad a expensas de una mejor explicación de su proyecto y de una mínima receptividad a las demandas de unas entidades surgidas del propio barrio y de una entidad como Arca que siempre ha velado por los valores patrimoniales de la ciudad en su conjunto. Había alguna duda respecto a la posición municipal, defendida a todo trance por el alcalde Hila y el grupo socialista, cuestionable por la diferente inversión entre Nuredduna y el resto del eje cívico, entre la zona residencial más próxima a las avenidas y el resto menos pudiente. Pero esas dudas se han incrementado tras hacerse público que el informe de movilidad de la EMT, cuestionando la desviación de las líneas actuales, se haya redactado con posterioridad a la aprobación del proyecto por parte del ayuntamiento. El informe explica los problemas que crea la desviación del transporte público para la propia EMT, abogando por el mantenimiento del mismo por Nuredduna; también por el aumento del tráfico en Aragón y la dificultad de atravesar la plaza de las columnas con 1/3 peatonalizado para los buses articulados. Por si no fuera suficiente, la última semana se ha procedido, por parte de una veintena de arquitectos y urbanistas, a expresar la opinión contraria al proyecto municipal, basándose precisamente en la concepción misma del eje cívico contemplada en el PGOU. Se insiste en que el proyecto municipal profundizará le gentrificación del centro de Palma, ampliándola a la calle Nuredduna donde desaparecerán comercios de siempre, para albergar nuevas terrazas para bares al compás de una sustitución de sus habitantes tradicionales. Ante todo ese argumentario, Cort insiste en defender la excelencia de su proyecto, ligándola al supuesto incremento de la calidad de vida en Nuredduna. Sin argumentos más consistentes, la impresión es que todo este asunto se ha convertido en un pulso entre Hila y esas asociaciones del eje Nuredduna-Miquel Dolç, en el que, a falta de argumentos más convincentes por parte de Cort, parece que el ayuntamiento pretende una política de hechos consumados, de «sostenella y no enmendalla», en base a un proyecto del mes de enero a cargo de un crédito cerrado, cuando desde el punto de vista administrativo no parece en absoluto difícil una reasignación del mismo.

Otro pleito que se ha hecho público es el protagonizado por el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, que ha multado con 6.750 euros a un joven de nombre Alexandre Jordi Hoffman por colgar carteles contra él en el pueblo. Los carteles aludían al cambio impulsado por el alcalde de un acta del pleno municipal del año 1956 en el que Juan March, pariente de Monjo, era declarado Hijo Ilustre, relacionándolo con el «Glorioso Movimiento Nacional». El objetivo, eliminando las referencias al papel del financiero en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, era sortear las exigencias de la ley de Memoria Histórica y mantener la condición de Hijo Ilustre para en Verga. El alcalde, de Convergència-Pi, que, como sabemos por sus propias palabras, es una máquina personal y municipal, ha dicho que «el tal Alexandre es un tipo raro que quiere polemizar con él para publicitarse; y no va a entrar en ese juego». Monjo, tiene unas habilidades metalingüísticas para referirse a la gente que no concuerda mucho con su concepción de la normalidad. Así, en el pasado, al referirse a personas que no eran de color, las definía como gente «normal». Al multado le define como «raro»; seguramente por pertenecer a un partido llamado Frente Obrero del cual se desconoce todo. Pero la amenaza de multa precisamente lo que hace es publicitar a este joven y a su desconocido partido. Más le valdría al alcalde olvidarse de esa expresión crítica por parte de tan poderoso adversario. Qué duda cabe que el alcalde tiene razón cuando argumenta el respeto a las ordenanzas municipales; pero una multa de 6.750 euros por unos carteles en que se le criticaba políticamente, parece desproporcionada y rezuma un aroma de despiadada venganza del mandamás del pueblo contra el presunto ataque de un obrero. Parece del todo imposible que una multa de este importe por tan nimio motivo pueda ser avalada por la justicia. Evítese el bochorno el alcalde y, si no hay más remedio, multe por una cantidad proporcionada, pues los carteles no perseguían beneficio económico, sino crítica política, lo que, para un demócrata, incluso tan maquinal como Monjo, debería ser alentado. A lo sumo 30 euros, señor alcalde. No haga como con las multas pandémicas, las que vayan a cobrarse; por Dios, por alquilar un piso, donde hubo fiesta, 60.000 euros. No demos más trabajo a unos jueces desbordados.