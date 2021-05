Hoy el presidente del Gobierno tiene previsto anunciar el Plan España 2050 (esos planes van siempre con mayúsculas, no vaya a creer alguien que carecen de importancia). Lo hará, apuntan los diarios, salvo que el pulso de Marruecos con la invasión de hecho de Ceuta y Melilla que se comienza a conocer como «marcha negra», obligue a la Moncloa a atender otros frentes.

Es lo malo que tiene el intento de planificar, no ya para dentro de tres décadas, sino para pasado mañana. El futuro, imprevisible por definición, se nos ha vuelto además caprichoso y no hay forma alguna de hacer planes (con minúscula) sin que se nos tuerzan a las primeras de cambio. Era la ventaja del oficio de profeta de los de antes, como Nostradamus, que aventuraban lo que iba a pasar dentro de siglos sin el menor peligro de verse contradichos y ridiculizados. O de los calendarios agrícolas, como el Zaragozano, que te decían con toda seriedad que hay que tener cuidado con las tormentas del final del verano.

Hace un par de días, más o menos cuando se anunció que se iba a hacer público el Plan España 2050, todo apuntaba a que habría que repetir las elecciones autonómicas en Cataluña porque las distintas facciones de independentistas no se ponían de acuerdo en cómo repartirse los sillones del Govern. Luego, en cuestión de horas, todo cambió y ahora se anuncian hasta las carteras que le caerán en suerte —y en el presupuesto— a republicanos y pugdemontistas. Será así o no, cualquiera sabe. Pero aunque se ignore lo que sucederá mañana ni, por supuesto, la semana que viene, con un poco de suerte nos van a decir cómo será España en 2050. Es decir, cuando quienes ahora cumplen la mayoría de edad lleguen a ese umbral en el que si te quedas sin empleo no hay nadie que te contrate. Como las perspectivas de lograr un trabajo en las próximas tres décadas son tirando a bajas, tampoco eso va a preocuparle aún más a quienes temen lo que les espera tanto si acaban sus carreras, o su formación profesional, como si no lo hacen.

Ruego al rey de Marruecos que contenga por unos días el acoso de turno para que podemos saber en qué consiste el Plan España 2050. Aunque a mí lo que me gustaría averiguar de verdad es en qué consiste, aunque sea a grandes rasgos, el plan a aplicar de aquí a que termine la legislatura. Que se nos explique, vamos, cuál son las ideas que tienen en La Moncloa (y en Ferraz, que viene a ser lo mismo desde el liderazgo de Sánchez) acerca de la sanidad —cómo se piensa seguir combatiendo la pandemia—, la economía —cómo van a repartirse y, sobre todo, a devolverse los dineros europeos—, la hacienda —qué sucederá con la siempre por aprobar nueva ley impositiva—, la ideología —qué cabe entender hoy por izquierda, salvo llamar fascista al resto— y la Constitución —qué será de España no dentro de treinta años sino ya.