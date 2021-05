Desde el siglo XX | España en situación límite: ganas de juerga y terrazas llenas

La derecha comunica a la ciudadanía, por boca de sus connotados líderes, que España, dada la inacción, negligencia culpable, de su Gobierno, se halla en estado cadavérico, «en situación límite», exclama Pablo Casado, que con sus constantes excesos parece caricatura de sí mismo, en caso de que no sea caricatura de una caricatura. Cómo conciliar habérnoslas con situarnos al borde del abismo, de estar en el horizonte de sucesos de agujero negro del que no podemos escapar, al tiempo que corremos juergas que están a nuestro alcance, llenamos terrazas, abominamos, con razón, de quienes todavía nos imponen absurdos y autoritarios toques de queda, amparados en no menos arbitrarias resoluciones judiciales, y anticipamos verano con otra vez arribada masiva de turistas. Hallarse en situación límite es realidad que no se da en las Españas. Entendamos las enormes prisas que atosigan al PP para nuevamente intentar tumbar al Gobierno después de asistir a la fenomenal paliza que ha padecido en Madrid a manos de Isabel Díaz Ayuso. Dar por desarbolado, rendido, al Ejecutivo es excesivo. No es ni táctica ni estratégicamente inteligente. El PP, alentado por los sondeos que a rebufo del triunfo madrileño le sitúan por delante del PSOE, amplificados por los medios amigos, que en la capital del Reino son casi todos, comulga con la fe del carbonero con que el denominado cambio de ciclo se ha consumado haciéndose irreversible. Tal parece que Pablo Casado, la dirigencia del partido de la derecha, liquidado, además, Ciudadanos, se ha inyectado abundante sobredosis de ayusina. Prueba de ello es la decisión de seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta no se sabe cuándo. El PP comportándose como partido antisistema. Sabido es que cuando la derecha no gobierna concluye que cualquier desestabilización se hace válida para tumbar a quien considera que ha usurpado el poder; es axioma que ejercerlo le corresponde por designio divino. En esas estamos: España en situación límite proclama Casado. Que se hunda. El PP sabrá rescatarla. Un clásico.