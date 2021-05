El MIkado es una deliciosa opera cómica con música de Sullivan y letra de Gilbert, en la cual, Ko-Ko, el involuntario Gran Lord Ejecutor, debe llevar adelante la decapitación de los severamente condenados por las órdenes del nada misericordioso MIkado; quizá alguno de Ustedes recuerden al Ko-Ko pintado por el actor catalán Ferrán Rañe, cuando aquellos locos del Dagoll Dagom vinieron, para solaz y fortuna de algunos, a pasarse al bando del musical.

Y cuál es la razón por la que se me pueda haber ocurrido traer a éstas páginas al bueno de Ko-Ko, pues por la sencilla razón de que el Lord Ejecutor canta una cancioncita, en al acto primero de la opereta, que tiene por título Tengo una pequeña lista, en la que mantiene que si en algún momento debe ser encontrado algún candidato para ser ejecutado, él tiene una lista de personajes cuya desaparición será grandemente agradecida por la sociedad toda; la cancioncita tiene la ventaja de que el listado de Ko-Ko es adecuado para cualquier tiempo y cualquier lugar, pues en todos ellos pueden hallarse candidatos a la lista de Ko-Ko, y de tal modo vienen siendo interpretadas aquellas letrillas. Y se me ocurre que, a poco que se esfuercen, todos Ustedes pueden hacer una lista igual a la del Lord Ejecutor, ¿a que sí?

Pues yo también tengo una pequeña lista de gentes que no me creo que fueran echados de menos por un nada despreciable número de mis conciudadanos; en mi lista están los que piden respeto para sí pero no lo albergan por los demás, los que pregonan moderación con palabras cargadas de extremismo, los que recuerdan siempre sus derechos pero son desmemoriados con sus obligaciones, los que exigen a los demás lo que no requieren de sí mismos, los que pregonan sus méritos propios para al tiempo empequeñecer o apropiarse de los de los demás, los de «éstas son mis razones», los que empiezan sus catilinarias con aquello de «éste país», los que se consideran amos de lo público, los que pretenden significarse sin significar nada en absoluto, los vocingleros de palabras vacías, los perros del hortelano, los excesivamente pusilánimes, los lanzados en demasía, los que carecen de humanidad, los aprendices de brujo, los insultadores, los que existen por su misión de facilitar la vida a sus conciudadanos pero que utilizan el poder que eso les da para fastidiarles, los que se creen los conquistadores del tramo de vía pública que recorren, los que dicen defender el derecho al trabajo impidiendo que los demás ejerzan ese derecho, los que ocupan para su comodidad dos plazas de estacionamiento en perjuicio de sus conciudadanos, los que se dedican a vender en los medios casquería fina o no tan fina, los que no parecen necesitar el terminal móvil pues se empeñan en que todos sepamos de que hablan, los que sin robar técnicamente consiguen el mismo resultado para otros ciudadanos, los de «no es mi problema», los que lapidan a otros sin tan siquiera procurar conocerle, los maleducados, los que se creen muy listos, los talibanes del lenguaje inclusivo o «inclusiva», los de «tot lo nostro es millor», los egoístas, los racistas, los que utilizan el racismo de otros para sus propios intereses, los que muerden la mano del turismo que les da de comer, los del diálogo de sordos, los que tiran un papel al suelo cuando tienen a tres metros una papelera, los que deciden por nosotros sin pensar en nosotros, los hacedores de algunos «entontecedores» programas televisivos, los que se esponjan consumiendo esos productos, y por último, pero no por ello menos importantes, todos aquellos burócratas, funcionarios, todos ellos denominados erradamente servidores públicos a quienes pagamos, obligatoriamente obligados, para que faciliten la vida a los que les abonan su estipendio mensual y que dirigen sus esfuerzos justamente en la dirección contraria, sobre todo cuando ocultan su inquina o su desdén contra el administrado escudándose en la norma y una nebulosa defensa del bien común.

Puedo asegurarles que podría seguir, seguramente al igual que todos Ustedes, durante varios folios más, añadiendo candidatos, pero el espacio que éste periódico tiene a bien prestarme me obliga a mostrarme prudentemente parco, quizá por esa razón el bueno de Ko-Ko aconseja a quien le escucha que rellene los vacíos que haya dejado en su lista; igual es mi consejo, completen Ustedes mismos la lista con los personajes que haya éste escribidor olvidado, o los que sean de su gusto o de su disgusto.