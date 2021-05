La paciencia de los catalanes

Si ya eran escasas las posibilidades de que los soberanistas, que ganaron las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero en votos y en escaños, formen un gobierno de coalición por la rivalidad entre ERC y JxCAT, los resultados de las elecciones madrileñas parecen haber alejado aún más tal designio, interrumpido como es sabido por la inamovilidad de las posiciones de ambos grupos en algunas cuestiones clave. Más en concreto, la diferencia que parece ser insalvable es el papel que deberá desempeñar, y el simbolismo que tendrá que representar, el Consell de la República, una entelequia inventada por Puigdemont y por supuesto presidida por él mismo, que no es democrática ni tiene obviamente apoyatura institucional alguna, y que ERC se resiste a reconocer y a llenar de contenido. Sería chusco que un gobierno surgido de las urnas al frente de la Generalitat tuviera que estar sometido al protocolo pintoresco de una república bananera imaginaria encabezada por un prófugo de la Justicia.

El desencuentro es tan rotundo en torno a este asunto que, descartada la vinculación de las dos principales fuerzas, ERC y JxCat, en un gobierno de coalición o similar, se han puesto sobre la mesa otras opciones, como un gobierno en minoría de ERC, o de ERC más la CUP, ya que estas dos últimas organizaciones han conseguido ya un acuerdo. Pero la sorpresa de Madrid —la barrida del PP a la izquierda— pone de nuevo sobre el tapete la posibilidad de que JxCat, indispensable para cualquier fórmula si se descarta la participación del PSC, deje correr el plazo establecido y queden convocadas automáticamente unas nuevas elecciones autonómicas a partir del día 26 de este mes.

La razón es fácilmente deducible, y Jordi Juan la ponía el jueves sobre la mesa en La Vanguardia que dirige: JxCat, muy molesta por la primacía que ha obtenido eta vez ERC, lo que le da el derecho a presidir el gobierno soberanista, cree que la efervescencia conservadora de Madrid, en que la candidata del PP ha arrollado a todos sus adversarios, alarmaría a los catalanes, que ahora apostarían por la mayor radicalidad de JxCat, organización que cree que son inútiles las negociaciones entre la Generalitat y el Estado.

La maniobra es traicionera, y ERC debería indignarse ya que es evidente que sus supuestos amigos, con quienes comparte la pulsión independentista, dan preferencia a su propia hegemonía, antes que al objetivo común de la secesión. Lo lógico, en estas circunstancias, sería que, puesto que ERC confía en la posibilidad de entenderse con las fuerzas progresistas estatales, Junqueras tomara la audaz decisión de pactar con el PSC de Salvador Illa y de formar gobierno con él. El independentismo no debería ser un designio ciego y sin sensibilidad: no es lo mismo ERC que JxCat. Porque, por más cambios de siglas que se realicen, todo el mundo sabe que JxCat es el pospujolismo, el heredero de la corrupción familiar del patriarca y su clan, del famoso 3%; y es notorio asimismo que, después de conocerse las leyes chapuceras de referéndum y transitoriedad previas al referéndum ilegal, lógicamente anuladas por el Tribunal Constitucional, el partido de Puigdemont tiene escasos escrúpulos democráticos: no solo quebranta nuestra Constitución sino que en el modelo ideal que diseña para su onírica república el poder ejecutivo designa al poder judicial. Como en el franquismo.

La causa independentista tiene un aura romántica, irracional. ERC y JxCAT, aunque opuestos ideológicamente, participan de este sectarismo identitario… del que los republicanos deberían desprenderse para ser tomados en cuenta por los demócratas europeos. Lo que sucede es que el soberanismo ha construido una inquietante mitología patriótica, a la que el ‘buen catalán’ debe acatamiento y respeto, de tal modo que quien desoiga las sagradas prescripciones de la raza y de la tierra será arrojado a las tinieblas exteriores donde todo es llanto y crujir de dientes. En este marco, relativizar la independencia, racionalizar el conjunto de valores en juego –no sólo la soberanía: también el bienestar, la felicidad y el progreso de los catalanes—, es muy difícil puesto que nos movemos en el territorio de lo sagrado. De ahí que quienes quieran resolver el problema deberán regresar al escenario laico del escepticismo.