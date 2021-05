Tempus est iocundum | Vides exemplars

Un altre article sobre unes eleccions provincials i provincianes? Ja s’ha dit tot i més del que mereixien. Una anàlisi sobre les restriccions de Francina Armengol? Si ella no ha canviat quasi res, no hi ha res nou a dir. Segueix aprovant mesures sense preveure compensacions per aquells als quals ferma de mans i es queden sense ingressos (per què ha de pagar la taxa de fems qui, per manament de l’autoritat, no n’ha pogut generar en tot l’any?). Problemes econòmics pels emprenedors, però ni un sol sacrifici per part de la casta política.