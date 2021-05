Cenicientos

A las doce de la noche, la carroza se convertirá en calabaza; los hermosos ropajes, en andrajos; los corceles se transformarán en ratones, y desaparecerán los castillos y las bellas siluetas que dibujan las montañas de púrpura.

A las doce de la noche, en nuestra mejor normalidad, si te descuidas, te cae una multa del quince y merecida, y despiertas del cuento. Vamos camino de la libertad y, evidentemente es de lo más normal creerlo, para muchos, con confusión desmedida, la libertad puede convertirse en libertinaje. Habrá de todo, claro.

Así somos, pero la mayor parte de las personas coincidiremos en aquello de que más vale calidad que cantidad y nos comportaremos con responsabilidad y civismo. La verdad sea dicha, me encantará ser Cenicienta. ¿Bailar? ¿Alguien ha oído algo de bailar? Lo digo porque yo me bailo encima y seguro que no soy la única.