Desde el siglo XX | El PP más trumpista barre en Madrid

El dato explica por sí mismo lo sucedido en Madrid: los diputados del PP supera a los obtenidos por las tres izquierdas. La derecha trumpista, que señorea la región donde se asienta la capital de las Españas, se ha hecho con un triunfo de tal magnitud que sus reverberaciones se dejarán sentir en la política nacional condicionándola en los tiempos venideros. No habrá, como desearía Pablo Casado, que se ha encaramado al carro que conduce Isabel Díaz Ayuso, desmoronamiento en Moncloa. Pedro Sánchez, el gran derrotado, no dimitirá ni convocará elecciones, pero la sacudida madrileña tendrá consecuencias. La primera, no menor, es la de la eclosión de lideresa de alcance nacional: la presidenta de la Comunidad de Madrid, que destila trumpismo primario por todos los poros, que ha hecho suyo sin rebozo el discurso pedestre de la extrema derecha, hará y deshará a su antojo; además, influirá, de qué manera, en la política española, condicionará al PP hasta el punto de que a Pablo Casado, que hoy tiene sobrados motivos para mostrar desmedido entusiasmo, de no irle muy bien en el futuro, la que ya es alargada sombra de la dueña de la Puerta del Sol debería inquietarle. Se han planteado una y otra vez las razones por las que alguien como Díaz Ayuso es capaz de concitar tal grado de fervor en el electorado de la derecha. La apuesta por mantener abierta Madrid golpeando con brutalidad la pandemia, cuando Europa y el resto de España cerraba, ha sido la carta ganadora. Ha jugado a fondo esa baza, sin frenos. Ha sabido aprovechar la oportunidad que la calamidad le ha ofrecido. Excesivo para algunos en el PP. Ayuso ha milimetrado el manual de instrucciones que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Trump. Desde ahora hay que contar con ella, con su insultante desparpajo, que encandila a la acorazada derecha de Madrid, ver la forma de contrarrestar su analfabetismo político, que, al igual que a Trump, otorga suculentos resultados.

Cómo queda el PSOE. Dejando de lado el error, anunciado, de situar de aspirante al aburrido clérigo laico Angel Gabilondo, se hace ostensible que el PSOE encara una dura derrota, que otra vez fracasa en Madrid, donde exhibe incapacidad manifiesta de armar alternativa susceptible de competir con ciertas garantías. Añadamos que las mencionadas reverberaciones nacionales suponen serio problema para el presidente Sánchez, que debe extraer lecciones de lo acaecido. Casado sin duda aprovechará la galerna que ha sacudido al PSOE para endurecer si cabe la oposición, de por sí extremada, al presidente del Gobierno. La política española entrará nuevamente en combustión. La absurda ilegitimidad del Ejecutivo de coalición esgrimida por el PP probablemente se aireará desde otras coordenadas a las que hasta el momento se han planteado, pero no por ello menos disolventes. A la actual dirección del PP le interesa un desenlace rápido de la actual legislatura. Seguramente no lo obtendrá. Hay una variable que es imposible soslayar: aunque la derecha suba, se acerque a la mayoría en el Congreso de los Diputados en unas futuras elecciones generales, los partidos nacionalistas e independentistas periféricos seguirán siendo decisivos. Sin ellos será imposible articular mayorías de gobierno. Con Vox de socio indirecto no irán a ningún lado. Al PP no le queda otra alternativa que absorberlo. Será difícil.

Los resultados de los demás partidos son apuntes a pie de página. El incremento considerable de Más Madrid, el débil de Podemos y Vox, el óbito de Ciudadanos. Emerge la irrupción del PP genuinamente trumpista y el desplome del PSOE.