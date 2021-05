Las cuentas de la vida | Padres, madres e hijos

Un país sin niños, por el contrario, nos habla de otros valores, antitéticos a los de los padres y los hijos. Nos habla, en primer lugar, de los obstáculos culturales y económicos que padecen las familias, y que dificultan en gran medida su arraigo. Nos habla, en segundo lugar, del temor hacia un futuro que se concreta en falta de oportunidades y de trabajo; puesto que ya no creemos que nuestros hijos vayan a vivir mejor que nosotros. Y nos habla, en definitiva, de una escala de prioridades, entre las cuales realizarse en el cuidado de los demás no resulta muy atractivo. De entrada, al menos.

Y sin embargo, para una sociedad, el invierno demográfico ofrece otras lecturas igual de pesimistas. El envejecimiento general de la población supone un notable incremento de gasto social que, forzosamente, recaerá en el futuro sobre la espalda de los más jóvenes en forma de solidaridad intergeneracional. Implica también perder competitividad (a medida que cumplimos años nos volvemos más conservadores en nuestras decisiones de inversión y de ahorro), así como perder capacidad de consumo. En parte, esta caída de población se puede revertir con la inmigración masiva, lo cual plantea otro tipo de problemas que tampoco resultan desdeñables, aunque también oportunidades.

Algunos economistas, como Bryan Caplan en su libro Selfish Reasons to Have More Kids, han sugerido una fórmula sencilla para corregir esta tendencia: que cada familia tenga un hijo más de los que pensaba tener. Como en tantos otros casos, la propuesta parte de un idealismo que difícilmente casa con la cultura dominante de nuestros días. Y es más fácil ponerla por escrito que traducirla en resultados. Pero debería contar entre los objetivos de cualquier país avanzado la mejora de su perfil demográfico, del mismo modo que las familias deberían recuperar un lugar central en el tejido social. Nos educamos en familia, nos humanizamos y crecemos en ella. De este modo, ser padres nos permite recuperar la esencia de ser hijos: sabernos frágiles y necesitados, saber que la vida depende de nuestro cuidado y de nuestra responsabilidad.