Vergüenza en la Policía Local de Palma

El problema viene de lejos, del periodo del alcalde Isern por su débil gestión al frente del Ayuntamiento, por haber nombrado jefes que han acabado ante la justicia y por no entrar en este terreno de podredumbre porque seguramente le podría haber acarreado problemas personales. Aprovechándose de esta situación estos policías corruptos se crecieron y se creyeron intocables. Han amedrentado a propietarios de bares, restaurantes, salas de fiestas, exigiendo dádivas y si no se la entregaban les cerraban el negocio. ¿En qué ciudad estamos si quienes tiene que cumplir la ley y hacerla cumplir se dedican a delinquir? El Ayuntamiento de Palma tiene un cáncer y debe extirparlo. Parece que el actual Jefe de la policía local es un profesional de buena voluntad que quiere erradicar toda la porquería que se ha encontrado, no lo tiene fácil. La Justicia tiene varios sumarios abiertos contra algunos números, pero mientras, siguen campando a sus anchas y celebrando festejos y agasajos a quienes están a punto de ir cumplir condena, saltándose el toque de queda, el número de invitados y todo ello dentro del propio cuartel. ¿A cuántas personas han sancionado y detenido por estar reunidos en grupo sin hacer daño a nadie? La ley no rige para esos policías, pero sí para el resto de los ciudadanos a quienes la aplican a su libre albedrío. Esto es grave. En otros países el ver un policía la mayoría siente tranquilidad, piensa que se encuentra ante un amigo, aprecia seguridad y, piensa que será protegido, si fuese necesario; en Palma la gente siente miedo.

Diario de Mallorca publicaba un editorial el pasado día 25 de abril titulado El coto irregular de la policía de Palma, en él se explican las relaciones de la policía con los llamados «ángeles del infierno», con Cursach, agentes con condenas firmes y acceso prohibido al Cuartel celebrando una fiesta con un numero amplio de funcionarios, fuera del horario permitido y algunos ya condenados por torturas, un largo etc. de vergüenzas incompatibles con un estado de derecho. El alcalde Hila dice estar desinformado, pero no lo está Diario de Mallorca que relata la situación con pelos y señales. ¡Lea Sr. Alcalde el editorial e infórmese! Y tome medidas imprescindibles y drásticas. Estamos convencidos no obstante, que debe haber miembros del cuerpo honorables y, seguro que están sufriendo el descrédito general de la Policía Local.