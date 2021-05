Tierra de nadie | Pupilas

Este es uno de los grandes misterios de la modernidad: la personalización y la despersonalización simultáneas a las que estamos sometidos. Somos un mero conjunto de arena, aunque también granos de arena individualizados. Que dejes de comprar una marca de yogur para pasarte a otra no hace daño a la marca, pero le hace al mismo tiempo un daño enorme. De eso van los algoritmos, del daño que nuestros datos pueden infligir a la mano invisible del mercado. Atrapados en esa contradicción de ser y no ser al mismo tiempo, nos golpeamos contra la pantalla de la tele como la mosca contra el cristal de la ventana. No nos acostumbramos a que la tele no se pueda atravesar como la mosca no se acostumbra a la presencia invisible del cristal.

Datos.

Gracias a ellos, los fabricantes de ataúdes saben si preferimos el pino o el roble, el enterramiento o la incineración. Yo ignoro que clase de final prefiero, pero la funeraria de mi barrio ya lo sabe, y eso que aún no me he muerto, o eso creo. Somos fundamentalmente, para el sistema, signifique lo que signifique sistema, un saco de datos ambulante. Cuando usted se detiene frente al escaparate de una tienda de ropa, hay alguien o algo vigilando los movimientos de sus pupilas y tomando nota de ellos.