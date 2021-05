Córrer per Anantapur, un repte solidari i a l’abast

En aquests dies parlar de l’Índia sembla que comporta necessàriament haver de parlar de dolor, de gent contagiada per la pandèmia, de manca de vacunes i d’oxigen per atendre la població, de milers de víctimes diàries, d’incineracions massives a cel obert... És, una vegada més, el costat tràgic i obscur d’aquest país superpoblat, amb una cultura i tradicions mil·lenàries però on sembla que la línia entre la vida i la mort és tan prima com un tel de ceba, especialment per a les classes més humils i desfavorides de la societat.

Així ho han entès les cooperatives de l’ensenyament de la UCTAIB, que en una iniciativa sense precedents han organitzat la cursa solidària «9.658 km de Balears a Anantapur», amb l’objectiu de sumar quilòmetres per a la Fundación Vicente Ferrer (d’ara endavant, FVF). Davant la impossibilitat d’organitzar una cursa de bon de veres a causa de la pandèmia, els sempre actius i emprenedors membres de les cooperatives d’ensenyament han ideat un sistema de participació prou original i amb un objectiu molt concret: cobrir els 9.658 quilòmetres que separen les Illes Balears d’Anantapur. Com? És molt senzill. Prèvia la inscripció a la web de les cooperatives de treball (https://uctaib.coop) i després d’haver escollit la modalitat de cooperació econòmica desitjada -que va des dels 2 euros, la quota mínima, als 200 euros que aporten les empreses o associacions que desitgin figurar com a patrocinadors de l’esdeveniment-, les opcions per recórrer un tram d’aquesta cursa tan singular són tan múltiples com variades. A aquest efecte, l’organització facilita una taula de conversió d’activitats que va molt més enllà dels clàssics córrer o caminar, totes elles convertibles en quilòmetres segons les característiques i/o la intensitat de la modalidat escollida. Així, per exemple, una hora de jugar a tennis equivaldria a uns 10 quilòmetres, mentre que una hora de jugar a bàsquet, futbol o volei n’equival a 15. Fins i tot hi han previst disciplines igualment vàlides i no estrictament esportives, com ara el ball, el ioga o el taitxí, una hora de pràctica de les quals equival a 8 quilòmetres, aproximadament.

Com es pot veure ho tenen gairebé tot previst, l’animosa gent de les cooperatives. Ara només falta que us hi inscriviu i que faceu circular aquesta informació a través de les xarxes socials, tot amb l’objectiu de cobrir aquest guarisme tan solidari com emblemàtic: 9.658 km. I tot això per a què, potser us demanareu. Idò és ben senzill. L’objectiu final de tot plegat és recaptar fons per a la FVF, que els destinarà a la construcció d’un centre educatiu i a la compra de bicicletes perquè els nins i les nines de les zones rurals d’Anantapur puguin anar a escola. A penes una gota d’aigua enmig d’un immens oceà de pobresa i necessitat, pensarà qualcú. Això mateix degueren pensar Vicente Ferrer i els seus seguidors en trepitjar per primera vegada l’Índia. Però els resultats són ben a la vista, i ara mateix la FVF és una entitat imprescindible quan parlam de les possibilitats de desenvolupament i accés a un nivell de vida digne de bona part de la població del sud de l’Índia.

Tot això succeirà ben aviat, concretament entre el 6 i el 10 de maig del corrent. Però abans cal formalitzar la inscripció a l’adreça https://uctaib.coop/cursa-virtual-solidaria/, pensau-hi. Durant aquest període de temps, prou dilatat, podrem contribuir a una causa que ennobleix les cooperatives de treball i que les situa de ple en els seus objectius i raó de ser. Així ho hem entès també des de la nostra associació, Homes per la Igualtat – Mallorca, des del moment que estam convençuts que aquesta iniciativa servirà per empoderar les nines de l’Índia i facilitar-los l’accés a una formació que els permeti desenvolupar-se com a persones en un context sovint hostil envers la seva condició.

D’altra banda són moltes les persones i institucions provinents de tots els sectors que estan col·laborant de manera altruista per tal de començar a escalfar motors i fer realitat aquest somni. Totes, sense excepció, han entès que cal fer l’ullastre esbrancat per aconseguir l’objectiu de les cooperatives i sumar els 9.658 quilòmetres que necessiten per fer realitat la seva bella curolla. No és una distància insalvable, ni prop fer-hi; ben mirat, qualsevol ajuda és bona si de facilitar transport i una escola als infants es tracta.

Ja ho sabeu, idò. Vos animam a córrer, caminar, anar d’excursió, practicar aquell esport o afició que més vos agradi... I si no sou esportistes o no vos agrada caminar no passa res, hi ha prevista una Aportació dorsal 0 (una fila zero, en l’argot teatral) per a aquelles persones que simplement vulguin col·laborar fent una aportació econòmica. Tot per Anantapur i la Fundación Vicente Ferrer; tot, en definitiva, per sembrar una petita però important llavor d’esperança i desenvolupament en una de les comunitats més empobrides i castigades del planeta.

Recordau-ho: n’hi ha prou amb un click decidit i solidari, per començar la cursa.