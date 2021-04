El desliz | Si todo es fascismo o nada es fascismo

Qué vergüenza ajena me dio la foto de la ministra de Turismo Reyes Maroto sujetando la imagen de la navaja que recibió por correo. Le contaría lo que me soltó mi jefe hace muchos años cuando le enseñé mi primer anónimo cuajado de insultos y augurios intimidantes: «Tíralo a la papelera, te entra en el sueldo». Pero no me atrevo por el qué dirán las redes sociales. Es más épico mostrar un arma ensangrentada que resucitar la agónica industria turística nacional, y concita mayor empatía revelar que arriesga su vida por nuestro sol y playa que esgrimir una de sus nóminas. Como soy una ciudadana respetuosa con la ley, solo le deseo que su partido gane las elecciones para que se vaya a jugar a la liga autonómica. La amenaza llevaba remitente. Había sido enviada por una persona con una enfermedad mental, pero no molestemos con pequeños detalles. Vivimos tiempos de una escandalosa sobreactuación política. Dirigentes como Pérez Rubalcaba o Joan Mesquida nunca exhibieron las balas a su nombre porque los enemigos sanguinarios que tenían por los cargos que ocupaban no precisaban una nutritiva atención extra. Un Marlaska cuestionado por tierra, mar y aire, una directora de la guardia civil que se va del cuartel al mitin, y un exvicepresidente Iglesias en egocampaña sí lo han hecho y cabe preguntarse por qué se ha roto una directriz bastante básica en materia de seguridad, para generar efecto llamada y además entorpecer la investigación. Nuestros próceres necesitan escenificar a diario el peligro que afrontan al descender del coche oficial.