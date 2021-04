Cuidado con las minorías

Sin embargo –previene Álvarez Junco- tampoco es cierto que la sociedad española de la época estuviera fracturada en dos mitades: no fueron las masas las que desencadenaron la guerra civil sino unas minorías violentas y extremosas las que la desataron. En definitiva, "fueron minorías radicalizadas e irresponsables las que cultivaron y desencadenaron aquel duelo a muerte. Fueron unos políticos —con apoyo de algún intelectual— que se lanzaron por el camino del discurso violento, de la deshumanización del adversario".

No hay razones para temer ahora la revolución. Pero no debemos dar por descontado que quienes gritan demasiado no cometan una tontería. Hay que mantener a las minorías, a toda costa, en el marco estricto de la Constitución y de las leyes.