Hoja de calendario | Encuestas

La puerilidad, que es sobre todo inmadurez, es inaceptable en un político con aspiraciones, que pretende asumir la representación de una ciudadanía que, como es lógico, exige solvencia a sus pretendientes. Y la inconsistencia de la clase política se pone de manifiesto en sus críticas a las encuestas de opinión que se publican.

Las del CIS, una institución oficial que es de referencia en el campo de la demoscopia, tienen gran peso, como es natural, porque el Centro está casi siempre regido por un sociólogo de prestigio y cuenta con numerosos funcionarios expertos que no son venales ni están dispuestos a arriesgar su profesionalidad. Pues bien: por sistema, quienes pierden posiciones y quedan en precario en los sondeos arremeten como energúmenos contra el CIS y contra Tezanos (el presidente de turno). Sin embargo, si los vientos mudan de dirección y el afectado en cuestión cambia de tendencia, enfatiza el bien hacer del CIS, que es capaz de detectar sus virtudes.

Esto no es serio, y degrada no tanto al CIS cuanto a la clase política en general, que juega con la tesis de que la ciudadanía es estúpida. Y como asegura el célebre aforismo atribuido a muchos padres (a Lincoln entre ellos), se puede engañar a todos una vez, se puede engañar a uno muchas veces pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.